Gyanús eset sem volt a hazai sertésállományban: a magyar sertéshús biztonságos, érdemes fogyasztani

Magyarországon minden esetben bevizsgált, jó minőségű sertéshús kerülhet a boltokba és a piacokra – hangzott el az Agrármarketing Centrum (AMC) sajtótájékoztatóján, ahol bejelentették, hogy májusban, a grillszezon kezdetére időzítve fogyasztásösztönző kampányt indítanak. A promóció 2025. május 8-25. között, az Agrárminisztérium és a Magyar Húsiparosok Szövetsége támogatásával zajlik majd. Az intenzív reklámkampány mellett kóstoltatás is zajlik majd, valamint a korábbi tapasztalatok alapján nyereményjátékkal is igyekeznek a szervezetek ösztönözni a vásárlókat a sertéshús fogyasztására a grillszezonban és azon túl is.

(b-j) Éder Tamás (Magyar Húsiparosok Szövetsége, elnök); Hubai Imre (mezőgazdaságért felelős államtitkár, Agrárminisztérium), Giczi Gergely (ügyvezető-helyettes, Agrármarketing Centrum) a sertéshús fogyasztását ösztönző kampány sajtótájékoztatóján

Fotó: AMC

Állattartás és sertéshús: nagy jelentőségű ágazatnak kell helyt állni erős globális versenyben

Az állattartásnak óriási jelentősége van a magyar mezőgazdaságban, ugyanakkor annak intenzív globális versenyben kell helyt állnia, mely kihívást jelent az ágazat számára – mondta a sajtótájékoztatón Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. Az államtitkár szerint a baromfiágazat mellett a sertéstartás a legversenyképesebb állattartó ágazat, jelentős exporttal, a kormány pedig ennek tudatában határozott annak támogatásáról.

„A hazai sertéstartók közel 95 milliárd forint támogatáshoz jutottak a Vidékfejlesztési Program keretében. Ahhoz, hogy a jövőben is elérhető legyen a boltok polcain és a piacokon a magyar sertéshús, a mi döntésünk is szükséges: minden alkalommal válasszuk a kiváló minőségű magyar sertéshúst” – fogalmazott Hubai Imre.

Az államtitkár ismertette, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavaly decemberi adatai szerint a magyarországi sertésállomány 7 százalékkal, 2,8 millió egyedre bővült.

Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke pedig ehhez hozzátette, hogy a kocák száma 12 százalékkal nőtt, miközben az ágazat termelési értéke 593 ezer tonnára emelkedett.

„Az élő sertés ára ugyan hullámzott az elmúlt év során, de összességében, az átlagos sertéstenyésztő számára megfelelő szintű eredmény elérését tette lehetővé” – mutatott rá Éder Tamás.