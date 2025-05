Meztelen babák: új őrület hódít Magyarországon

A Sonny Angels az utóbbi időszakban igazi közösségi média jelenséggé vált, miközben egyre több fiatal felnőtt és gyűjtő figyelmét kelti fel. Ezek a kis méretű, pucér figurák különböző tematikus fejdíszekkel – például gyümölcs, édesség vagy virág – érkeznek, és leginkább a nosztalgiát, meglepetést és játékosságot ötvözik.

Rengetegen gyűjtenek Sonny Angels babákat.

Fotó: Shutterstock

A Sonny Angels titka

A Sonny Angels eredetileg Japánból származik: a Dreams Inc. 2004-ben dobta piacra őket, és azóta közel 600 különféle változatban jelentek meg. A dizájn alapját a Kewpie babák inspirálták, melyekhez letisztult forma és bájos arc társul. A vásárlók nem tudhatják előre, pontosan melyik figurát kapják, csak a tematikát választhatják ki, így a meglepetés is fontos része az élménynek.

A TikTokon és az Instagramon gombamód szaporodnak az unboxing, vagyis kicsomagolós videók, ahol influenszerek mutatják be újabb Sonny Angels figuráikat.

A felnőttek körében nemcsak nosztalgikus vagy esztétikai okokból, hanem közösségi élményként is rendkívül népszerűvé váltak ezek a babák.

Szakértők szerint a Sonny Angels sikerének titka a zsákbamacska-élmény, a gyűjthetőség, valamint az online közösségek támogatása. Egyesek szerint terápiás hatása is lehet annak, ha valaki egy-egy újabb figura kibontásával, sorsolásával levezeti a stresszt.

Mint kiderült ezeknek a babáknak pszichológiai hátterük is van, amiről a Délmagyar írt egy érdekes cikket.

