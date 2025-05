Akik sötét gyárakkal akarnak szuperhatalommá válni

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) becslése szerint az automatizáció 15-20 százalékkal is mérsékelheti az ipar energiafelhasználását. Kínában a statisztikai hivatal 2022-es adatai szerint 1,7 százalékkal csökkent az ipar energiafelhasználása, részben az automatizáció növekedése miatt. Ez pedig a karboncélok elérése miatt is fontos, noha nem lehet elhallgatni: a robotoknak a mesterséges intelligenciának is megvannak a maguk környezeti költségei.

A sötét gyárak néha valóban sötétek is (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Mi lesz a munkavállalókkal a sötét gyárak korában?

A sötét gyárak számának várható növekedése feléleszti a mesterséges intelligencia térnyerése miatt amúgy is élő félelmet a munkahelyek megszűnésétől, csakhogy ezúttal kifejezetten a termelő ágazatokban, amelyekben egyelőre korlátozottak még az MI lehetőségei. Különösen Kínában nagy kérdés ez, ahol most is 100 millió körül van a különféle gyártó- és feldolgozóipari tevékenységekben a munkavállalók száma. Az Oxford Economics 2017-es jelentésében azt vetítte előre, hogy az automatizáció miatt 2030-ra 12 millió (!) munkahely tűnik el a kínai ipari termelésből. A munkavállalói aggodalom fokát mutatja az is, hogy 2023-ban Kuangtung tartományban még sztrájkba is léptek emiatt dolgozók.

Az automatizáció, az MI alkalmazása, az ipari robotok, majd egyre inkáb a humanoid robotok minél nagyobb arányú elterjedése mérhető, így nehezen cáfolható előnyökkel kecsegtet a termelésben. Ráadásul megjelenik az a szempont is, amelyről eddig nem esett szó: ezekkel a technológiákkal a munkavállalók számára mostoha, vagy szervezetüket nagyon igénybe vevő körülmények között is megoldhatóvá válhat egyes munkafolyamatok elvégzése.

A mérleg másik serpenyőjében ugyanakkor ott vannak azok a szempontok, melyek a sötét gyárak számának várható növekedésével újra az automatizáció társadalmi következményeire irányítják a figyelmet. A témában a bölcsek kövét egyelőre senkinél nem látni, csupán az bizonyos, hogy a hatékonyság miatti innovációk, illetve azok beillesztése a munkaerőpiaci folyamatokba állandó kihívást jelent, számos olyan kérdéssel, melyekre nem adható egyszerű, kizárólógosan, mindenhol, minden helyzetre egyformán érvényes jó válasz.

Nézzen meg a sötét gyárakról egy rövid videot az alábbi beágyazásban!