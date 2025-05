Nálunk megismétlődhet-e az, ami Spanyolországban és Portugáliában történt?

Kiemelte, időtartamát tekintve 16 uniós tagállamban is jelentősebb időre fordult elő kényszerexport, Svédországban, Finnországban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Hollandiában, Lengyelországban, Szlovéniában és Norvégiában is mértek már ilyet. Spanyolországban idén következett be először, és nálunk Magyarországon is egyre gyakrabban megfigyelhető.

Ennek ellenére lényegesen jobb helyzetben vagyunk, mint a spanyolok többféle szempontból is: lényegesen nagyobb kapacitással integrálódtunk az európai hálózatba, sokkal nagyobb a hagyományos forgóturbinás erőművek aránya, a tartalékerőművek pedig percek alatt be tudnak lépni, ha szükséges.

A hálózatok összekapcsoltsága azért fontos, mert a hazai szükséglet akár felét is képesek vagyunk fedezni, Spanyolország esetében az importhányad csak tíz százalék. Ott vannak még a fosszilis és tartalék erőműveink is baj esetére. De folynak hálózati fejlesztések is ugyanezen célból. Nem véletlen a magyar energiamixben a gázerőművek szerepe, amelyek kiszabályozó funkciót is ellátnak.

Mindehhez fontos adalék, hogy a visegrádi országok villamosenergiai piacai 2021. június 17-e óta kapcsoltan működnek, ami egyebek mellett növeli az ellátásbiztonságot

– jegyezte meg Toldi Ottó.

Energiatárolás, tartalék

Az időjárásfüggő áram túltermelés feleslegének hasznosítása érdekében elengedhetetlen az energiatárolási teljesítmény fejlesztése. Jelenleg csak mintegy 20-25 MW beépített akkumulátor kapacitás működik Magyarországon. A kormány szándékai szerint 2026-ig mintegy 500-600 MW összteljesítményben épülnek ki energiatárolói létesítmények Magyarországon, ami 2030-ra 1 GW-ra növekedhet.