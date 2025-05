Tengeri uborkát lopott az óceánból a jakuza

A tengeri uborka igen különös, de tulajdonságai, élettani hatásai miatt nagyon értékes, kereskedelmileg is keresett állatfajta. Viszonylag könnyű a begyűjtése, az állatokat pedig hasznosítják ételkülönlegességként, kozmetikai termékek össztevőjeként, illetve népszerű eleme a hagyományos, holisztikus gyógyászatnak Japánba és Kínában is. Előnyei miatt nem csoda, hogy az alvilág is szívesen kihasítana magának egy szeletet a köré épült üzletből.

A tengeri uborka nagyon népszerű Kínában és Japánban is (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Tengeri uborka: milliókat érhet belőle alig néhány kilogramm is

Japánban a jakuza már évek óta részt vesz az illegális tengeriuborka-bizniszben. A tengeri uborka halászata nagyon szigorú szabályozás alá esik, részben a fajt veszélyeztető túlhalászat miatt, de akkora az ázsiai kereslet iránta, hogy a bűnözöknek – saját szempontjaik alapján – megéri vállalni a kockázatot a tengeri uborka törvénytelen kereskedelmében. Hongkongban és Kínában a tengeri uborka még sajátos ragadványnevet is kapott emiatt: fekete gyémántoknak is nevezik azokat. A bűnözők pedig sokkal könnyebben hozzájutnak – törvénytelenül – az „áruhoz”, mint a fegyver- vagy kábítószer-kereskedelem eseében.

A hatóságok időről időre lefülelnek bandatagokat, akik tengeri uborkával seftelnek, de időnként előfordul, hogy nagyobb, jelentősnek számító mennyiséggel próbálkozó bűnözőkre csapnak le. Ilyen eset volt 2023-ban az, amikor öt embert tartóztattak le 600 kg tengeri uborka ellopáásáért, és a Japan Today közlése szerint

jelentős fogásnak számít most májusban az, hogy egy nyolc fős csoporton ütöttek rajta, akik 485 kg-ot gyűjtöttek be abból.

A mostani tettet is szintén a jakuzához köthető személyek követték el, akik kivilágítatlan hajóján a japán parti őrség ütött rajta, amikor a legénység egy része egy kisebb csónakon szárazföldet ért. A hajón előzőleg a tengervízből kiemelt, közel féltonnányi tengeri uborka volt, amit nyilvánvaló módon törvénytelenül halászak le. Valamennyi gyanúsítottat bilincsben vitték el a helyszínről.

A tengeri uborka gazdasági jelentősége főként Délkelet-Ázsiában egyre nagyobb, erről az Origón ebben az összeállításban találhat bővebb információkat.

Az állatot egyes helyeken megpróbálják tenyészteni is, ám ezek az egyedek ritkán képviselik azt a minőséget, amit a felhasználásuk területén elvárnak tőlük, ezért inkább a tengerből halászott állatokat dolgozzák fel. Az e tekintetben legjobb minőségűnek számító tengeri uborka áruért kg-ként akár 1 millió forint körüli összeget is fizethetnek az átvevők, azaz a tengeri uborka igazi „luxusholmi”.