A hírességek védelme luxuskategória – ennyit keresnek Hollywood testőrei

Nemrég egy autó megpróbált behajtani Jennifer Aniston Los Angeles-i birtokára, a behatolási kísérletet azonban sikerült időben megakadályozni. Az eset újra rávilágított arra, milyen fontos szerepet töltenek be a sztárok életében a testőrök, akik nemcsak fizikai védelmet nyújtanak, de a magánéletük biztosítékai is. A hírességek nem sajnálják a pénzt a biztonságra – akár több millió dollárt is elköltenek évente személyi védelemre.

Vágólapra másolva!

A hollywoodi hírességek biztonságát sok esetben volt katonák, rendőrök, különleges egységekből leszerelt szakemberek biztosítják. A testőrök munkája nem csupán fizikailag megterhelő, de komoly mentális felkészültséget is igényel, hiszen ők felelnek a sztárok nyugalmáért, testi épségéért – és olykor az életükért is. A hollywoodi sztárok testőrei jól keresnek / Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock Nem keresnek rosszul a testőrök, de az életüket kockáztatják Az átlagos testőri fizetés évi 50 000–100 000 dollár között mozog, de a legjobbak ennek többszörösét is megkereshetik: Tapasztalt sztártestőrök: 100 000–250 000 dollár/év

Kiemelt kockázatú ügyfelek mellett: akár 500 000 dollár/év fölött

Biztonsági csapatok és 24/7 szolgálat esetén: 1–4 millió dollár/év teljes költséggel Jennifer Aniston és a 240 ezer dolláros biztonság Jennifer Aniston egyik testőre, Sheldon, már olyan hírességek mellett is dolgozott, mint Julia Roberts vagy Katie Holmes. A színésznő évente mintegy 240 000 dollárt fizet neki, ami jól mutatja, milyen értéket tulajdonít személyes biztonságának. A közelmúltban történt behajtási kísérlet a birtokáracsak megerősíti ennek a fontosságát – a testőri jelenlét gyors reagálása kulcsszerepet játszott a helyzet megoldásában. A sztárok és a biztonsági milliók A legnagyobb hírességek akár külön védelmi csapatokat is fenntartanak, luxuskategóriás juttatásokkal: Floyd Mayweather: Évente 750 000 dollárt költ „The Money Team” nevű biztonsági csapatára, akik többek közt Rolex órákat és Mercedeseket is kapnak extra juttatásként.

Kylie Jenner: A fiatal milliárdos évente 4,8 millió dollárt költ biztonsági személyzetre és rendszerre – ebben több testőr valamint a technikai védelem is benne van.

Tom Cruise: Egyes becslések szerint évente 2–3 millió dollár megy el a világsztár védelmére, főként a nemzetközi forgatások idején. Testőrből bizalmas barát A sztárok és testőreik kapcsolata gyakran túlnő a puszta munkaviszonyon. Sok esetben ők az első emberek, akikkel a hírességek nap mint nap találkoznak, így sokszor baráti, sőt családi viszony is kialakulhat köztük. A sztárvilág egyik legjobban fizetett, de legnagyobb nyomással járó szakmája a személyi testőr: luxusfizetésért cserébe teljes diszkréció, állandó készenlét és kompromisszummentes profizmus az elvárás.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!