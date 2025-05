Nagy turmixgépteszt: hangosak, nem elég hatékonyak és némelyik még drága is

A turmixgépek mért zajszint értékei 74,1 dB – 96,6 dB közöttiek voltak. Viszonyításképpen a Tudatos Vásárlók Egyesületének legutóbbi mosógép termékteszt adatai alapján egy mosógép zajszintje 58–72 dB közötti. Ebből az látszik, hogy ha turmixgépet használunk, az rendesen zúgni fog használat közben, úgyhogy ennek megfelelően érdemes időzíteni a használatát.

A fogyasztóvédők ellenőrizték a gépek terhelhetőségét is, összesen 90 cikluson keresztül tesztelték a gépek motorjának állóképességét. Az összes teszttermék csaknem harmadánál, 7 eszköznél tapasztalták, hogy a hosszú távú terhelés soknak bizonyult a számukra.

A tesztelt termékek aktuális átlagárát is vizsgálták, amelyek a teszt publikálásakor 20 ezer és 150 ezer forint között mozogtak.

Összesítésben elmondható, hogy a legjobb termék 78, míg a leggyengébben teljesítő 47 százalékos eredményt ért el. Az első három helyen végzett gépek átlagára 55 és 72 ezer forint között volt, míg a lista végén is lehetett találni 100 ezerért megvásárolható típust.

A fogyasztóvédők azt ajánlják, ne csak ár alapján válasszunk, mert a legjobban teljesítő modellek között is találni 30-40 ezer forintos készüléket és kiugróan drágát is. Ugyanez elmondható a lista végéről is, ahol szintén akad igen borsos árú termék. Akármennyit is szánunk tehát turmixgépre, mindenképpen érdemes utánajárni, hogy az egyes modelleknek melyek az erősségei és a gyengeségei. Ebben segítenek a terméktesztek.