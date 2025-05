Gazdasági atombombával érhet fel Európának Ukrajna újjáépítése

Fitch: korlátozott csődben Ukrajna

Nemcsak az újjáépítés miatt venne egy koloncot a nyakában az EU Ukrajna felvételével. A Fitch múlt heti ítéletében megerősítette Ukrajna adósbesorolását CCC, azaz korlátozott csőd szintjén, ami ugyanakkor mélyen a befektetésre ajánlott kategóriában található, ez pedig alátámasztja, hogy katasztrofális állapotban az ukrán gazdaság.

A hitelminősítő előrejelzése szerint az ukrán költségvetési hiány 2025-ben a GDP 19,3 százalékára emelkedik.

Ráadásul a háború esetleges befejezése után továbbra is magasak lesznek az ország kiadásai, mivel Ukrajna valószínűleg megtartja nagy létszámú haderejét. A folyó fizetési mérleg hiánya már idén is elérheti a GDP 14,5 százalékát, és jövőre a belföldi hitelfelvétel is nőni fog. Eközben az infláció is tovább emelkedik, idén átlagosan 12,3 százalék lesz.

Külföldi donorok tartják életben Ukrajnát

Ukrajna idei finanszírozási igényeit a Fitch szerint „kényelmesen” fedezni fogják, a külföldi segélyek, miközben további likviditási tartalékok maradnak a következő évre. A nettó külföldi finanszírozás várhatóan eléri az 55 milliárd USD-t, szemben a 2022-24-es évi átlagos 25 milliárd USD-vel, főként az orosz befagyasztott eszközökből származó nyereség előrehozása miatt. Az IMF programjában azt vetíti előre, hogy az állam likviditási tartalékokat halmoz fel a külföldi segélyek beáramlásának felhasználásával, 9,1 milliárd USD-t különítve el vésztartalékként erre az évre, ez a GDP 4,5 százaléka.

Súlyos gond a korrupció a hitelminősítő szerint

A hitelminősítő arra is rámutat, hogy Ukrajna alacsony, 30,1-es WBGI-besorolással (államkötvény-minősítéssel) rendelkezik. Ez a szerint pedig tükrözi az orosz–ukrán konfliktust, a gyenge intézményi kapacitást, a jogállamiság egyenetlen alkalmazását és a magas korrupciós szintet. Mindez nem véletlen, Ukrajnában egyre átláthatatlanabbá válik az állami működés. A titkosított szerződések, az elcsalt közbeszerzések és a kétes beszerzések mára a mindennapok részévé váltak. 2025 elején a korrupcióellenes hatóságok razziát tartottak Kijevben, ahol bevásárlószatyrokba és dobozokba rejtett dollármilliókat találtak. A gyanúsítottak között magas rangú városházi tisztviselők, bizottsági vezetők és önkormányzati képviselők is voltak. Május elején előzetes letartóztatásba helyezték Andrij Szmirnovot, az elnöki hivatal korábbi hivatalvezető-helyettesét nagyszabású korrupcióval gyanúsítják.