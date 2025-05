Vége az ultraolcsó áruk aranykorának, menekülnek a vásárlók

Ha összegszerűen nem is, de az arányokat tekintve akár brutális mértékű árdrágulás miatt fordíthatnak hátat a vásárlók a nagyon olcsó árucikkeket kínáló Shein, Temu, és más, főként kínai hátterű online piactereknek, melyek működési modellje is megrendülhet a kibontakozó vámháborúban. Ez azonban egyáltalán nem csak az amerikai vásárlókat érinti: az eddig „ultraolcsó” Temu és Shein lényegében hivatalosan is bejelentette, hogy jócskán megdrágulnak, és ez alól nemigen lesz egyetlen piacuk sem kivétel.

Úgy tűnik, vége az olcsó áru rendelésének Kínából az amerikai, de vélhetően a világ más részeinek fogyasztói számára is. Persze nem arról van szó, hogy a Távol-Keletről való online vásárlási lehetőségeknek vége, de az bizonyos, hogy épp új korszak nyitányának vagyunk tanúi abban, melyben már nem az eddig megszokott ultraolcsóság lesz jellemző. A változások középpontjában elsősorban a Temu és a Shein, az utóbbi években nagyon erős piaci jelenlétre szert tevő két online piactér áll. Ezek kereskedőitől vélhetően – lehet, hogy soha többé, de egyelőre biztosan nem – nem csak az Egyesült Államokban élők, hanem a világ más részein, így az Európában vásárlók sem tudnak olyan árakon vásárolni, melyet eddig megszokhattak. Az új korszakot jelentő változások gyakorlatilag a szemünk előtt, ezekben a napokban zajlanak. Összegyűjtöttük az új időszak első, az árazásokon látható jeleit!

Vége az ultraolcsó vásárlások aranykorának? (illusztráció)

Fotó: Wirestock Creators/Shutterstock Alapjaiban rendülhet meg az ultraolcsóság internetes modellje Ahhoz, hogy jobban láthassuk a változások jelentőségét akár a magyar fogyasztók esetében is, érdemes legalább címszavakban röviden összefoglalni, miben teremt új intézkedést az új amerikai vámtarifa-rendszer Kínával szemben, mely lényeges, de korántsem egyedüli oka annak, hogy – képletesen szólva – mostantól vastagabban fognak a Shein és a Temu kereskedőinek ceruzái az árazáskor. Bár valójában – mint mindjárt látni fogjuk – a magasabb árat nem is feltétlenül a kereskedők miatt látja a vásárló. Olcsóság fizikai boltok nélkül: ahogy az széles körben ismert, a kínai online piacterek olcsóságukat részben annak köszönhetik, hogy nagy mennyiségben, alacsony termelési költséggel előállított (s néha valóban kétes minőségű) árukat kínálnak kereskedőik révén. De a hagyományos fizikai boltokkal szembeni árelőny például a Shein esetében annak is köszönhető, hogy üzletek fenntartása és raktárkészlet parkoltatása helyett influenszer-marketingre költ, áruit pedig közvetlenül a disztribúciós központokból juttatja címre.

Háztól-házig modell a kisértékű áruk kereskedelmében: az olcsóság mögött az előbb említett szállítási modell is húzódik, melyet egyébként a Temu járatott csúcsra. A Temu-ról rendelni e szempontból szinte olyan, mintha egy szomszédos város webáruházából rendelnénk, mert az áru közvetlen a kereskedőtől (vagy épp a gyárból) érkezik címünkre, a hagyományos logisztikai lánc nagyját egyszerűen kihagyva. Amikor a Temu megjelent a magyar piacon is, a kezdeti időszakban rendeléseit azért volt képes valóban néhány napos, legfeljebb egy-két hetes határidővel teljesíteni, mert méregdrága légi áruszállítással küldte azokat.

Elkötelezni a vásárlókat: mindkét nagy (de valójában az összes többi) online piactér sokat tesz azért, hogy vásárlóit elkötelezze maga iránt. Sokak előtt ismertek ennek fogásai: agresszív marketingüzenetek, ingyenes vagy lehetetlenül olcsó termékek kínálata az alkalmazásuk telepítése ellenében, és így tovább. Ezek az üzenetek – összekapcsolva az ultraolcsóság fogalmával – igen erőteljes vásárlói elköteleződést tudnak kiváltani, amint azt az elmúlt kb. két év forgalma mutatja a vállalatoknál. Ebbe az olajozottan működtetett modellbe kerül most jó pár küllő, és ez azt eredményezheti, hogy a fent vázolt sémát mindkét vállalatnak újra kellhet gondolnia. Ennek egyébként jól látható jele épp az ultraolcsóság fogalmának kiszorulása a képletből, de ahogy megírtuk, főként a Temu kényszerül arra, hogy logisztikai hátteret építsen a külpiacok kiszolgálása köré, és fizikai árukészletet parkoltasson (boltnyitásról még mindig nincs szó) a legnagyobb vásárlóerővel bíró helyszíneken – s közben megpróbálja átcsábítani magához tapasztalt munkatársait.

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels Két körülményt biztosan meg lehet nevezni, ami a Temu és a Shein kereskedőit áremelésre készteti, nem függetlenül attól, hogy a platformokat működtető vállalatoknak is nőnek költségeik: A kis értékű csomagok kiskapuinak bezárása: a január 20-án hivatalba lépett második Trump-adminisztráció egyik első intézkedése volt, hogy bezárta azt a kiskaput, amelyen át a 800 dollár érték alatti csomagok zavartalanul áramolhattak az Egyesült Államokba. Igaz, a rendelkezést később a Fehér Ház felfüggesztette, de most úgy tűnik, május 2-án mégis hatályba lép, pontosabban az a rendelkezés, mely megszünteti vámmentességét a Kínából és Hongkongból érkező kis csomagoknak is (és várható, hogy később más országok is így járnak). De nem az Egyesült Államok az egyetlen, amely ilyen tartalmú döntéseket hoz: miként megírtuk, Európa is hasonló terveket kovácsol részen piacvédelmi, részben fogyasztóvédelmi okokból, várhatóan véget vetve a 150 euró érték alatti, évente több milliárd darab kis értékű csomag beáramlásának.

Fenntarthatatlan a működési modell: a másik ok, ami miatt a két meghatározó szereplő árat emel, egyszerűen az, hogy működési modelljük pénzügyileg nem fenntartható. A Temu tudatos döntéssel vállalta azt, hogy veszteséget termel működésének elején, abban bízva, hogy az olcsó árak és a gyors (ám számukra magas költséget jelentő) szállítás miatt „rájuk szokott” vásárlók később könnyebben elfogadják az áremeléseket. Nagy kérdés, hogy ezt a koncepciót mennyiben billenti meg az, hogy most várhatóan nem a tervezett okokból, esetleg nem tervezett mértékkel kell árakat emelniük. Az áremelés mindenesetre nyílt: mint írtuk, április közepén a két vállalat lényegében hivatalosan is bejelentette, hogy működési költségeik megnövekedtek a globális kereskedelmi szabályok és vámok változása miatt, ezért kénytelenek áremelést végrehajtani (nem véletlenül hagytak némi időt az áremelések érvényesítése előtt arra, hogy a vevők még egyszer „nagybevásároljanak” felületeiken). Ebben a helyzetben pedig további érdekes fejleményt jelenthet, hogy az amerikai vámok miatt a Temu és a Shein kereskedőinek áruját megpróbálhatja Európára zúdítani, ami ellen viszont a kontinens országai szintén védeni próbálják saját kereskedőiket.

Így tűnnek el az ultraolcsó árak a termékekről Véget ért az ultraolcsóság kora, nem lehet már bevásárolni 2 dolláros kütyükből és 5 dolláros ruhákból a Temu és a Shein felületein, és vannak jelek, amik arra utalnak, hogy emiatt nem minden vásárló marad hűséges ezekhez az online piacterekhez – írja nemrég közzétett összeállításában a Modern Retail, mely ugyan elsősorban az amerikai piacra koncentrál, de olyan átárazásokat mutat be, melyek tendenciává válhatnak.

Gyűjtésükben konkrét termékek áremeléseiről is említést tesznek, ezekből válogattunk: Egy 22,19 dollárért kínált ruha a Shein felületén az átárazást követően 26,49 dollár lett, ami ugyan néhány dolláros eltérést jelent, az arányokat tekintve ugyanakkor 19 százalékot. Ez tehát áremelés, nem a vámtarifák hatása. Egy másik, a Glossy által készített kimutatásban pedig olyan Shein-en árult termékek szerepelnek, melyeknél az áremelkedés költsége 90 százalék körüli volt.

Egy, a Temu-n árult porszívót 10,77 dollárért lehetett megvenni pár napja, most 57 százalékkal drágábban, 16,93 dollárért kapható ugyanaz a termék – ezt Juozas Kaziukėnas, a Marketplace Pulse​ elemzője közölte, aki azonban hozzátette, hogy ez még csak a termék ára. Arra a vámrendelkezések értelmében 21,68 dollár felár rakódik.

Értetlenkedő posztokkal van tele a Reddit-en is a Temu-n vásárlók fóruma. Egyikük szerint egy 30 dollárért kínált poszterre 44,60 dollár importfelárat kért a cég. Egy másik vásárló egy 28 dolláros termékért annak ára mellett 41 dollár (vagyis a 145 százalékos tarifát kellene megfizetnie). A Temu és a Shein is kénytelen árat emelni (illusztráció)

Fotó: Unsplash / appshunter.io Az itt felsorolt árpéldákban tehát részben puszta áremelések, részben az amerikai importvámok hatásai érvényesülnek. S van még egy érdekes fejlemény azokkal kapcsolatban, melyet cikkünk fentebbi részén már jeleztünk: a vásárlói tapasztalatok alapján az importvámok áthárított költségei nem a termékek áraiba épülnek be, azokat ugyanis a vásárlási folyamat végén, közvetlenül fizetés előtt jeleníti meg a rendszer. Ez azonban még inkább visszavetheti az eladásokat: az említett Kaziukėnas szerint, ha a tényleges fizetendő összeggel csak a vásárlás végén találkoznak a vásárlók, nagyobb eséllyel hagyják a virtuális kosárban az árut, mintha az elejétől fogva azzal találkoztak volna. Hasonlóan látja Sky Canaves is, az eMarketer kiskereskedelmi elemzője, aki szerint a vásárlási folyamat végén látott, hirtelen megugrott ár „sokkszerűen” hat a vásárlókra, és inkább a vásárlástól való elálláshoz vezethet.

Egyes friss elemzések szerint a Shein kínálatában megjelenő, korábban ultraolcsó áruk között vannak olyanok is, melyek ára rendkívüli, 350-400 százalékos mértékben emelkedett, igaz, az áremelkedés nem volt teljesen általános az oldalon. A Bloomberg elemzése szerint a Shein legtöbb eladott 100 termékénél az egészség és szépség kategóriában 51 százalékos volt az emelkedés átlagos mértéke, míg a legnépszerűbb női ruházati termékek árai jóval visszafogottabban, 8 százalékkal emelkedtek. A Shein vagy a Temu lesz drágább? Míg a vásárlók számára az új árak a leginkább érdekesek, addig érthető módon, a vállalatok számára az a kérdés, hogy az új korszakot jelző magasabb árak milyen mértékben befolyásolják a vásárlásokat. A Modern Retail-nek adott elemzői kommentárok szerint a Temu teljesítménye jóval erősebben függ a nagyon olcsó áraktól, így sérülékenyebb is a vásárlók távolmaradása miatt, mint a Shein, mely elsősorban ruházati piactérként pozicionált, és így ellenállóbb a vásárlók távolmaradása miatti nyomásnak. A Shein elsősorban a H&M és a Zara, valamint más, hasonló divatáruházak konkurenciájaként tűnik fel, de olcsóbb azoknál. Az elemzők szerint a Shein mostanra masszív követőtáborral bír, sokak szemében inkább márkajellege erősebb, ami védettebbé teszi e hatásokkal szemben. Azt egyelőre nem tudni, pontosan milyen mértékű visszaesést eredményez a két óriási értékesítésében az új korszak, melynek előzményeit és körülményeit fentebb bemutattuk. Az amerikai piacon már azt követően tapasztalható volt érzékelhető visszaesés mindkét vállalatnál, hogy a washingtoni kormányzat bejelentette a kis értékű csomagok mentességének eltörlését (a rendelkezés felfüggesztése miatt a rendelések száma tavasszal ismét nőtt). Érdekes lesz azt is látni, hogyan alakul a két vállalat teljesítménye a változások következtében például az európai, ezen belül a magyar piacon. Az biztos, hogy mint egy 2024-re vonatkozó elemzés megállapította, a magyarok is szinte „ráfüggtek” az eddig „ultraolcsó” Temu-ra.

