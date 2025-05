Mindenki a döntésre vár, nagy dolog történhet a hazai üzemanyagárakkal

Árcsökkenés is történhet az üzemanyagoknál, amit a forint erősödése is indokolhat. Az üzemanyagok árát alapvetően befolyásolják az olapiaci folyamatok, ezeket viszont a most a kereskedelmi háború alakulása befolyásolja.

Az olaj árát folyamatosan csökkenti az a várakozás, amely szerint az OPEC újabb termelésnövelésről dönthet nyáron – ezt már be is lengették az olajkartell képviselői, emlékeztet rá a Vg.hu. A lap értékelése szerint biztosra vehető, hogy a jövő heti ülésen újabb 411 ezer hordós pluszról döntenek, és október végéig kivezethetik a 2,2 millió hordós termeléscsökkentés fennmaradó részét. A kínálat növelése akár hosszabb távon is letörheti az üzemanyagok esetében a piaci árakat, főként, hogy az olajigény jelentős növekedésére globálisan nincs esély. Mindenki a Mol döntésére vár, van, ami indokolná az üzemanyag árak mérséklődését (illusztráció)

Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd Üzemanyagár: mit léphet a Mol? A hazai árak szempontjából jó hír, hogy a forint ugyanis erősödött a dollárral szemben, hétfő reggel 354 forint körül kellett fizetni egy dollárért míg egy héttel ezelőtt 358 forintba került 1 amerikai dollár. Figyelembe véve, hogy az olajpiacon sem történ nagy ralli, viszont a forint jól teljesít a dollárral szemben, a Mol akár egy enyhe árcsökkentésről is dönthet. Persze az olajtársaságot semmi sem kötelezi döntésre, elképzelhető, hogy kivár. Eközben Romániában a fogyasztói oldal szempontjából nem jó irányba mozognak az árak, azaz drágul a tankolás. A holtankoljak.hu értesülése szerint kedden, május 27-én egyelőre nem várható változás az utakon. További részletek ide kattintva olvashatók.

