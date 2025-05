Egy tollvonással keresztülhúzták a washingtoni vámokat

Nem léphetnek életbe a Donald Trump által korábban bejelentett vámok, melyek az elmúlt hetekben alaposan felforgatták a világkereskedelmet, és nyomot hagytak a világ tőzsdéin is. Ez pedig új helyzetet teremt a vámháborúban. Miként a Vg.hu arról beszámolt, a manhattani székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság döntése értelmében ugyanis az amerikai alkotmányt kell figyelembe venni a kérdésben, amely nem a mindenkori, megválasztott amerikai elnöknek, hanem az amerikai kongresszusnak ad kizárólagos hatáskört a más országokkal folytatott kereskedelem szabályozására. Ezt pedig nem írja felül az, hogy az amerikai elnöknek lehetősége van protekcionista lépéseket tenni az amerikai gazdaság védelme érdekében, protekcionista hatáskörrel.

Új fordulat a vámháborúban (illusztráció

Fotó: 123rf.com

Vámháború: új helyzetet teremt a bírói döntés

A bírói testület három tagjának döntése egyhangú volt. Döntésük szerint az elnök kezébe nem ad jogköröket vámok bevezetésére az a vészhelyzeti kereskedelmi törvény (IEEPA), melyre Trump elnök hivatkozott, és a nemzetgazdasági vészhelyzet kezelése érdekében bejelentette a globális vámokat.

A háromtagú bírói testület egyhangú döntést hozott, miszerint az elnököt nem jogosítja fel a vámok bevezetésére az International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Trump a törvény alapján nemzetgazdasági vészhelyzetre hivatkozva vezette be a vámokat.

Az ítélet ugyanakkor nem jogerős, és miközben más eljárások is folynak a vámokkal kapcsolatban, a Trump-kormányzat fellebbezést jelentett be. Érdemes megemlíteni, hogy a bíróság jogkörök túllépését mondta ki a vámok kapcsán, de hasonló illetékességi kifogást látnak az elnök környezetében is a bíróság oldalán. A Fehér Ház szóvivője szerint ugyanis a bíróságnak nincs joga nemzetbiztonsági ügyekben dönteni, míg Stephen Miller, Trump volt tanácsadója egyenesen „bírói puccsnak” nevezte az ítéletet.

A döntés részleteiért, hátteréért érdemes megnyitnia a Vg.hu oldalán olvasható összeállítást!

Mi történik most a megállított vámháborúban?

A bíróság 10 napos határidőt szabott meg az adminisztratív intézkedések végrehajtására, ami azt jelenti, hogy a legtöbb tarifát felfüggeszthetik, ha a fellebbviteli bíróság és esetleg a Legfelsőbb Bíróság is helybenhagyja a döntést.