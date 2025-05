Daganatot okozó szer miatt hívnak vissza egy egzotikus gyümölcsöt

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határértéket meghaladó Ochratoxin A tartalmat mutattak ki olasz eredetű, részlegesen rehidratált fügében. A termékből egy olasz importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Vágólapra másolva!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint felvették a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Rolfesz Kft.). A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – áll tájékoztatásukban. Szárított fügét hívnak vissza (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash Az érintett termékek adatai az alábbiak: Termék megnevezése: Részlegesen rehidratált füge

Márka: Viva il fico Noberasco

Kiszerelés: 200 g

Tételszám: L5010B

MMI: 30/04/2026

Gyártó: Noberasco SpA (Olaszország)

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó Ochratoxin A tartalom A hatóság által közzétett kép a termékről: A hatóság kérése, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! A mikotoxinok egyes penészgombák által termelt erős biológiai hatású anyagok, melyek az élelmiszerekben természetes módon képződő veszélyes méreganyagok közé tartoznak. Az Ochratoxin-A olyan mikotoxin, amely főként gabonafélékben, gabonakészítményekben, hüvelyesekben, pörkölt kávéban, sörben, szárított szőlőben, szárított gyümölcsökben, borban, kakaóban, mogyorófélékben és fűszerekben fordulhat elő, fogyasztásuk esetén felhalmozódhatnak a szervezetben.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!