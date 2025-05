Nagy a baj: halálos kórt terjesztő állatokra figyelmeztetnek a Balatonnál

Napjaikra hazánk legtöbb vízrendszerében több inváziós tízlábú rákfaj terjed természetes úton, de egyes fajok többek között a felelőtlen szabadtéri tartás következtében újabb és újabb élőhelyeken jelennek meg. Ezt igazolja, hogy a kutatók egyre több, egymástól távoli, olykor izolált víztérben észlelik a megjelenésüket. A vörös mocsárrák az egyik legjobb példa arra, hogy a díszállat-kereskedelemből egy újabb inváziós fajt „sikerült” elterjeszteni.

Fotó: Danita Delimont / Shutterstock

A vörös mocsárrákot az első magyarországi észlelése óta hazánk számos termálvizű és urbanizált élőhelyén kimutatták, és kiváló alkalmazkodóképességének köszönhetően rövid idő alatt jelentős mértékben elszaporodik.

A Magyar Haltani Társaság kutatói által 2024. október 2. és 21. között végzett állományfelmérés során Balatonfűzfőn, Balatonfüreden, Balatonfűzfőn és Siófokon is találtak ilyen rákfajtát. Emellett a Velencei-tónál Gárdonyban is felfedezték a vörös mocsárrák több egyedét decemberben.

A vörös mocsárrák az urbanizációs hatásoknak kitett élőhelyeken bárhol megjelenhet az országban, és a kutatók szerint számítani kell a vörös mocsárrák további terjedésére.

Rendkívül veszélyes a vörös mocsárrák

A kutatás megállapítja, hogy a faj a Balaton és a Velencei-tó vízrendszerében továbbterjedve jelentős hatással lehet mindkét tó élővilágára és ökológiai állapotára.

A vörös mocsárrák terjedése a Balaton vízrendszerében honos folyami rák (Astacus astacus) és kecskerák (Pontastacus leptpdactylus), a Velencei-tó esetén a Császár-víz folyami rák állományára is kockázatot jelent, mert aktavan terjeszti a rákpestist (Aphanomyces astaci), és megfertőzheti az itt élő populációkat.

Ahogy nemrégiben beszámoltunk róla, a HUN-REN kutatóinak sikerült igazolniuk, hogy a vörös mocsárrák Budapesten és térségében található állományai aktívan terjesztik a rákpestist. Azonban nemcsak ezzel, hanem az általa hordozott egyéb kórokozókkal is megtizedeli – az őshonos tízlábú rákfajok mellett – mind a hal-, mind a kétéltű állományokat is. A legújabb kutatási eredmények alapján pedig halakra és kétéltűekre veszélyes patogéneket is sikerült kimutatni vörös mocsárrák egyedekben. Mivel kiváló aljzatfúró, ezért az árvízvédelmi töltések, dísztavak szigeteléseit, a zárt felszíni és felszín alatti csatornahálózatokat, egyéb közműveket is képes gyengíteni, ezzel nagy gazdasági károkat tud okozni.