A legszebb magyar kastélyok egykor és ma – látványos fotók!

A kastélyok hagyományosan a földbirtokos nemesség, és kiváltképp az arisztokrácia lakhelyei voltak. Magyarországon általában a törökök kiűzése után, a 17. századtól kezdték el építésüket, többségük azonban a rokokó stílus korszakában, illetve a 19. század elején épült.

Gazdasági szerepüket tekintve a kastélyok a birtok központját képezték és annak jövedelméből épültek meg.

Külsejükkel egyaránt tükrözték az építetőjük személyes ízlését, a családi örökséget és műveltséget, a külföldi tapasztalatokat, valamint a rendelkezésre álló anyagiakat is. A berendezés részét képezték, de önálló értéket is képviseltek a műkincsek, és különféle gyűjtemények, de nem feledkezhetünk el a pompás parkokról sem, amelyek a kastélyok elengedhetetlen tartozékai ma is.

Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal felmérése szerint Magyarországon 718 védett kastély és 103 vár található, ebből 51 működik kastélyszállóként. A kormány egyre több kastély és vár megújulását, utókornak való megőrzését támogatja. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében 30 műemlék – 18 kastély és 12 vár – újul meg, nemcsak régi szépségüket nyerve vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodva, hogy adottságaikhoz méltó módon megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek.

A most következő képeken Magyarország legszebb kastélyait mutatjuk, egy-egy korábbi valamint a felújításuk után készült fotón: