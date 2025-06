Elrettentő képet fest a Balaton a világűrből

A Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet által közzétett műholdas felvételek riasztó képet festenek a magyar tengerről. A Balaton algásodása már annyira kiterjedt, hogy műholdfelvételen is jól kivehető, hogyan válik ketté az alga miatt a tó északi és déli része. A színkülönbség látványos és nagy bajt jelez.

Egyre nagyobb méreteket ölt az algásodás a Balatonnál

Fotó: Szekáry Zsuzsanna / travelo.h

A Copernicus Sentinel–2 műholdfelvételén látható, hogy a Balaton középső és nyugati medencéjében sűrűbb a fitoplankton, azaz mikroalgák tömege.

Az algásodás következményei a Balatonnál

A Veol.hu cikke szerint

a szokatlanul meleg idő, a tó sekély vízmélysége és az egyre nagyobb mértékű tápanyagterhelés, amelyet például a mezőgazdasági szennyezés okoz, mind-mind hozzájárulnak a balatoni alga túlszaporodásához.

Az algavirágzás nemcsak a vízparti nyaralóknak kellemetlen, mert a vizet zavarossá és szagossá teszi, de gazdasági és természeti károkat is előidézhet, hiszen súlyosabb esetben halpusztulást az élőhelyek károsodását és a biodiverzitás csökkenését is okozhatja az oxigénszint csökkenése miatt. Nem beszélve arról, hogy a turistákat is eltántoríthatja a rossz vízminőség. A csökkenő vendégszám pedig kedvezőtlen többek között a szállásadók, a vendéglátósok és a strandüzemeltetők számára is.

A Veol arról is beszámolt, hogy a strandokon is érzékelhető, ahogy apad a magyar tenger. A Balaton alacsony vízmércéje miatt gyorsabban felmelegedik a tó vize, ami a strandolók kedvére lehet, azonban a természetben nagy károkat okoz.