Az allergia nem csak kellemetlen, de sokba is kerül

Tüsszög, viszket a szeme? A pollenjelentések szerint június harmadik hetében a pázsitfűfélék pollenjének koncentrációja magas, az erre érzékenyek száraz köhögésre, orrfolyásra, könnyező szemre számíthatnak. A gyomfélék pollenjei is közepes-magas szinten mozognak, ami szintén panaszokat okozhat érzékenyeknél. A fapollenek és parlagfű jelenléte minimális, jelenleg ezek nem számítanak jelentős allergénnek. Allergiavizsgálatra akkor érdemes elmenni, ha visszatérő vagy tartós tüneteket tapasztalunk, amelyek mögött valószínűsíthetően allergiás reakció állhat.

Az allergia tesztelése fontos, hogy megszűnjenek a kínzó tünetek. Fotó: Allergiaközpont

Gyakori ok, hogy a szervezet a környezetben vagy az ételekben található, egyébként ártalmatlan anyagokat:

polleneket,

poratkákat,

állatszőrt,

ételeket,

vegyszereket – ellenségként azonosít, és túlzott immunreakcióval válaszol.

A leggyakoribb figyelmeztető jelek közé tartoznak a tartós vagy szezonálisan jelentkező orrfolyás, orrdugulás, gyakori tüsszögés, száraz köhögés, torokviszketés, vagy akár asztmás jellegű tünetek, mint a nehézlégzés és sípoló légzés. Ezeket a tüneteket többnyire a belélegzett allergének – például pollenek vagy házipor – okozzák. Az is gyakori, hogy viszkető, könnyező, vörös szemek jelentkeznek, különösen tavasszal és nyáron. Ilyenkor a vizsgálatot érdemes a pollenszezon előtt vagy közben elvégeztetni, hogy az allergének pontosan azonosíthatóak legyenek. Néhány esetben a tünetek kevésbé nyilvánvalóak, nem gondolunk azonnal az allergiára. Okozhat ugyanis fejfájást, fáradtságot is, vagy akár hangulatváltozásokat. A vizsgálatokat jellemzően vérből végzik, és az év bármely időszakában elvégezhetők, ám célszerű, hogy ne álljon fenn akut gyulladás vagy ételterhelés a teszt napján.



Az allergia tesztek ára széles skálán mozog



Ha valaha súlyos allergiás reakciót, például erős duzzanatot, nehézlégzést vagy eszméletvesztést tapasztaltunk rovarcsípés, gyógyszer szedése vagy más ismeretlen ok következtében, akkor a vizsgálat életmentő is lehet. Ilyen esetekben molekuláris vagy sejtszintű allergiavizsgálatok – például LTT-teszt vagy specifikus IgE-szűrés – segíthetnek pontosan meghatározni, mi váltotta ki a reakciót.

A klasszikus bőrpróbák, például a prick teszt elvégzését megelőzően 3–7 nappal abba kell hagyni az antihisztaminok szedését, mert ezek elnyomhatják a szervezet válaszát, így hamis negatív eredményt adhatnak. Akut fertőzés, láz vagy aktív bőrbetegség szintén kizáró ok. Az allergológiai vizsgálatok ára 25-35 ezer forint között mozognak, a kontrollvizsgálat kb. 20 százalékkal olcsóbb. Van, ahol komplex csomagot ajánlanak, amely tartalmaz kedvezményt, olcsóbb, mintha egyesével fizetnénk meg a vizsgálatokat. Találhatunk olyan magánrendelőt, ahol egyesével számolják az allergének tesztelését, így nem kell teljes panelt kifizetni. Ehhez jön még a gyógyszer, ami jellemzően 200-4000 forintos tartományban van, valamint az orrcsepp vagy szemcsep. Utóbbiakat 3-4000 forintos árakon kínálják ezeket a gyógyszertárak.

Vizsgálat típusa Ártartomány:

Prick (bőr) teszt 10 000–40 000 ft

Konzultáció + prick 30 000–48 000 ft

Egyszerű vérpanel (20–40 allergén) 15 000–30000 ft

Komplex/változó panel 22 000–96 000 ft

Intolerancia/IgG panelek 46 000–110 000 ft

Speciális vizsgálatok (LTT, epicutan) 9 100–94 250 ft