Aszály: súlyos vízhiány fenyegeti a magyar mezőgazdaságot

Vas vármegye ugyan jobb helyzetben van az Alföldnél, de ott is nagy szükség lenne esőre. A gazdák, mint Zernovácz József az Alpokaljáról, komoly terméskieséstől tartanak: a búza, kukorica és szója növekedése is visszaesett a szárazság miatt. Az őszi vetések pedig idő előtt érnek be, ami szintén rontja a termés minőségét – írja a VAOL.

Aszály: a kiszáradt területeken a mezőgazdasági termelés is nehéz.

Fotó: Greendex

Az öntözés megoldás lehetne, ám Vas megyében nincs hagyománya, és a területek széttagoltsága, valamint a magasfeszültségű vezetékek akadályozzák azt. Emellett a jövő hétre további hőhullámot jósolnak, 35-36 fokos csúcshőmérsékletekkel, ami tovább súlyosbíthatja a helyzetet.

Az aszály veszélye komoly kihívás, amelyhez gyors és hatékony válaszokra van szükség a magyar gazdák és a mezőgazdasági szektor részéről.