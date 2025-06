Áprilisban tovább nőttek a keresetek

Idézte a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatait, amelyek szerint 2025 áprilisában a bruttó átlagkereset 708.300 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 63 ezer forintos, azaz 9,8 százalékos növekedést jelent. Áprilisban a reálkeresetek 5,2 százalékkal emelkedtek, ennyivel nőtt a fizetések vásárlóereje.

Tovább emelkedett a átlagkereset áprilisban

Fotó: Science Photo Library

Tovább emelkedhet az átlagkereset

Az államtitkár kiemelte:

2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

A fizetések is többet érnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudnak költeni. A magyar kormány a forrásokat nem Ukrajnára, hanem a magyar emberek támogatására fordítja, elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, amelynek keretében első lépcsőként 2025. október 1-től a három-, 2026-tól pedig a kétgyermekes - elsőként a 40 alatti - édesanyák teljes személyi jövedelemadó mentességben részesülnek, mindezek mellett a kormány kétlépcsőben megduplázza a családi adókedvezményt is.

A kormány itt nem áll meg és tovább segíti a bérek emelését, a vállalkozások júliustól pályázhatnak a minimálbér-emelés miatti kompenzációra. A bérmegállapodás eredményeként a minimálbér 2025-ben 9 százalékkal, 290.800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328.600 forintra, 2027-re 14 százalékkal, 374.600 forintra emelkedik. A kormány a bérmegállapodás biztosítása érdekében segíti azon munkáltatókat, akik minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat, így idén július elsejétől kompenzációs támogatást vehetnek igénybe a munkáltatók a minimálbér emeléséből származó többletkiadásaik finanszírozására - írta az államtitkár.