Ezek a legnépszerűbb használt autók 3 millió forint alatt

A piacon ma már több banknál is elérhető 10% alatti kamatozású személyi kölcsön. A jelenlegi kamatkörnyezetben egy 2-3 millió forintos összeg felvétele 7 éves futamidőre a legkedvezőbb banki ajánlatok esetén nagyságrendileg 34-50 ezer forintos havi törlesztőrészlettel járhat. Mindig érdemes figyelni az aktuális banki akciókra is, amikkel további kedvezményeket szerezhetünk. Több banknál is számíthatunk jóváírásra például, ha teljesítjük a megadott feltételeket, akár 50-100 ezer forint összegben. Van ahol pedig akció keretében az első éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díját téríti vissza a pénzintézet adott kondíciójú kölcsön felvétel esetén- írták a közleményben.