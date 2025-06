Fontos változás jön az autópálya-matricáknál

Kihirdették azt a jogszabályt (2025. évi LVI. törvény), amely az autópálya-matrica értékesítésben eltörli a kényelmi díjat. Szeptembertől már nemcsak a benzinkutakon, hanem az online szolgáltatóknál vásárolt matricák után sem kell külön fizetni, a használatidíj-rendszerben és az útdíjrendszerben ellátott közfeladatok biztosításáról szóló (2025. évi LVI.) törvény módosítása alapján. A kényelmi díj mértéke jelenleg párszáz és több ezer forint között mozog, attól függően, hogy az autós melyik értékesítőt választja. A jövőben a vásárlások után kapják a jutalékot az online szolgáltatók, emiatt jelentős átalakulásra lehet számítani az autópálya-matrica értékesítés területén – nemcsak a viszonteladók, hanem az autósok részéről is.

Autópálya-matrica

Fotó: Autópályamatrica.hu

Autópálya-matrica: nem mindegy, hol vásároljuk

Az autopalyamatrica.hu szakértői szerint

a megbízható online platformok szerepe a kényelmi díj eltörlésével még inkább felértékelődik, ezért érdemes lesz az autósoknak azokat a weboldalakat keresni, ahol az egyszerű vásárlás és a teljeskörű tájékoztatás mellett egyéb extra szolgáltatásokat is kínálnak.

Egyes online viszonteladó partnereknél elérhető például a 0-24 órában működő telefonos ügyfélszolgálat, a többnyelvű weboldal és -ügyintézés, vannak naprakész információk a hazai és az európai közlekedési változásokról, tudnivalókról, elérhetők matricatervezők és -kalkulátorok, továbbá a szolgáltatások fejlesztése, az autósok igényeinek feltérképezése érdekében rendszeresen végeznek felméréseket és kutatásokat. Ezek az extrák már eddig is jelentősen hozzájárultak a gyorsforgalmi közlekedés biztonságosabbá és kényelmesebbé tételéhez, ezért az autósok azzal tudnak hozzájárulni a plusz szolgáltatások fejlesztéséhez, ha olyan platformokon vásárolnak, ahol ezeket most is kiemelten kezelik.

A szakportál felmérései alapján az elmúlt években annak ellenére folyamatosan szorul vissza a benzinkutas értékesítések aránya, hogy a fizikai vásárlásnál eddig sem volt kényelmi díj. Azonban így magasabb a büntetések kockázata is, például az elírt rendszámok és dátumok vagy az elveszett, megrongálódott nyugták miatt. Ezzel szemben a digitálisan kapott számlát és a matrica érvényességét visszaigazoló e-mailt könnyű visszakeresni, valamint vásárlásnál elkerülhető a sorban állás is. Mindezek az előnyök – és az egyéb plusz szolgáltatások – szeptembertől az autósok számára már díjmentesen lesznek elérhetők.