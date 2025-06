Nagy a baj: életveszélyben lehet, ha ilyen autót vezet

Az autóvisszahívási kampány 24 európai országot érint, közöttük Magyarországot – tájékoztatta a Citroen márka magyarországi importőre, a C Automobil Import Kft. közleményben az MTI-t. Az érintett gépkocsik tulajdonosai közvetlen értesítést is kapnak a hatóságtól, hogy azonnal függesszék fel gépjárművük használatát, és keressék fel a márkakereskedői hálózatot az ingyenes javítás mielőbbi elvégzése érdekében, de járművük érintettségét ellenőrizzék maguk is - írják a közleményben.

A C3 egyes szériáira vonatkozik az autóvisszahívás

Fotó: Polyák Attila - Origo

Ezeket a sorozatokat érinti az autóvisszahívás

A 2009 és 2019 között gyártott Citroën C3 vagy DS3 modellek tulajdonosai a forgalmi engedélyben szereplő gyártási év, vagy a Citroën weboldalán elérhető alvázszám ellenőrző felület (https://www.citroen.hu/karbantartas/visszahivas.html) segítségével tudnak meggyőződni arról, hogy gépkocsijuk érintett-e ebben a kampányban, és természetesen a Citroën márkakereskedésekben is érdeklődhetnek.

A közlemény emlékeztet arra, hogy

a stop-drive kampányban érintett gépkocsikra már folyamatban volt egy visszahívás, amely több mint egy éve indult Dél-Európából északi irányban haladva.

A visszahívási döntések, különös tekintettel a stop-drive kampányokra, több tényezőn alapulnak, beleértve a légzsák specifikációit, a gépkocsi korát és használati körülményeit, az éghajlati kondíciókat és a szabályozó hatóságok értesítéseit. Egy, a közelmúltban Franciaországban történt esetet követően azonban a Stellantis azonnal elindította stop-drive kampányát az összes érintett gépkocsira vonatkozóan.

A Stellantis közleményében hangoztatja: teljes beszállítói hálózatát, kereskedőhálózatát és az összes gyáregységét mobilizálja azért, hogy minden ügyfél a lehető leggyorsabb, legbiztonságosabb és legmegfelelőbb megoldást kaphassa.