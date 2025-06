Balaton: elkapkodják az összedőlt, romos házakat is

Idén is élénk a kereslet a nyaralók iránt mind a Balatonnál, de a Velencei-tó környékén is. A Balatonnál továbbra is bőséges kínálat jellemzi a piacot, a luxustól a romokig mindent árulnak. A Velencei-tónál kisebb a kereslet, ez rányomja bélyegét az ingatlanpiacra. Szakértők szerint azonban most egy jó időzítéssel akár milliókat is lehet nyerni egy nyaralóvásárláson.

A kereslet és a kínálat az idei évben hullámzóan alakult a tóparti ingatlanpiacon. Az év elején a korábbinál több érdeklődő jelent meg a Velencei-tó ingatlanpiacán, akik fel is vásárolták az addigra felduzzadt kínálat egy jelentős részét. Ez a lendület azonban a nyár elejére kissé alábbhagyott, úgy tűnik, aki venni akart, már megtette – közölte a Balla Ingatlan. Kiemelték: a Velencei-tó ingatlanpiaca mindig mutat szezonális változást is, jellemzően nyár elején kevesebb az érdeklődő. A Balatonnál pörög az üzlet. Minden ingatlant el lehet a Balaton környékén. Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor A szakértők azt mondják, a Balatonnál jelenleg széles választékból válogathatnak a vevők, szinte minden kapható, egyedül a közvetlen vízparti telkek és házak, amiből kevés van, de ez mindig is így volt, és így is lesz. Az elmúlt három évben feltorlódtak a balatoni ingatlanok a piacon a gyenge kereslet miatt, és habár a piac javult az elmúlt hónapokban, még nem pörgött fel annyira, hogy a mérleg újból kiegyenlített legyen. Azaz még mindig inkább a túlkínálat a jellemző, de ez folyamatosan változik. Az érdeklődők többsége a Balatonnál még mindig saját részre vásárol, de vannak befektetők is: az arány nagyjából 80-20 százalék. Mit keresnek a vevők a Balaton környékén? A legkeresettebb nyaralóingatlanok a vízparti lakások 100 millió forintig, illetve a modern, új házak, közel a vízhez vagy panorámával 200-300 millió forint között. A Balla Ingatlan adatai szerint az árak az idén még nem sokat változtak: a vízparti, új építésű lakások piacán a jellemző négyzetméterár, oldalsó lakások esetében 1,7-2 millió forint között mozog, a tóra néző lakások négyzetméterára 2,3-2,8 millió forint között változik, de Balatonfüreden, Balatonalmádiban és Siófokon előfordulnak akár 4-5 millió forintos négyzetméterárak is. A használt, vízparti lakások ára leköveti az új építésű lakások árait. Felújítandó házakat 100-120 millió forinttól lehet kapni Siófokon, de a part közelében ez az ár akár a duplájára is növekedhet. A 150-200 négyzetméteres új vagy újszerű házakért a partközeli utcákban lévő ingatlanokért 400-500 millió forintot kérnek a tulajdonosok. A Balatontól távolabb, 10-15 kilométerre már 70-100 millió forintért hozzájuthatunk egy jobb minőségű családi házhoz, illetve 40-50 millió forintért régebbi, felújítandó házakat találunk az ingatlanpiacon.

Kell a romos is Érezhető a kereslet a nagyon rossz állapotú, bontandó házakra is, amelyek helyére új ingatlanokat építenek a befektetők, jellemző azonban, hogy ezek kínálati ára az utóbbi időben jelentősen megemelkedett, holott magának a bontásnak is számottevő a költsége, így a szakértő szerint nem indokolt a telekárnál magasabb ár. Ennek az is az oka, hogy a tó környékén folyamatosan csökken a beépíthető telkek száma.



