Ezek az ingatlanok pörögnek a legjobb a Balaton déli partján

Az elmúlt években gombamód nőttek ki a földből az új építésű lakóparkok a Balaton környékén, ma már szinte nincs olyan település a tó körül, ahol ne kínálnának ilyen ingatlanokat. A kereslet pedig továbbra is erős, hiszen más és más megfontolásból, de - aki megteheti - akar magának egy szeletet a nyugodt, csendes élettérből, a balatoni örök panorámából - írja a Zaol.

A Balaton és ingatlanok Keszthelyen - Fotó: Tompi Photo / Shutterstock

A lakások alapterületétől függően 40 és 80 millió forint körül mozog a vételár, ez körülbelül 1,3-1,5 millió forintos négyzetméterárat jelent.

Siófokon, illetve a Balaton északi partján ennél magasabbak az árak, az igazán csúcskategóriás ingatlanok ára négyzetméterenként a 3-4 millió forintot is elérheti.

Arról, hogy hol melyik vármegyében pontosan milyen négyzetméretárak vannak, és milyen luxussal szerelik fel az újépítésű házakat, a Zaol írt részletesebben.

A Balaton mellett a romos házakat is veszik

Ahogy az Origo beszámolt róla, idén is élénk a kereslet a nyaralók iránt mind a Balatonnál, de a Velencei-tó környékén is. A Balatonnál továbbra is bőséges kínálat jellemzi a piacot, a luxustól a romokig mindent árulnak. A Velencei-tónál kisebb a kereslet, ez rányomja bélyegét az ingatlanpiacra. Szakértők szerint azonban most egy jó időzítéssel akár milliókat is lehet nyerni egy nyaralóvásárláson.