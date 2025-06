Új célpontokat keresnek a turisták a Balatonon

A balatoni turizmus hallatán sokan még mindig a nyári tömegekre, a strandprogramokra vagy az éjszakába nyúló fesztiválokra gondolnak. Csakhogy a tó körül egy csendesebb forradalom zajlik. Egyre több olyan utazó érkezik a régióba, aki kifejezetten a nyugalom miatt választja a Balatont – és nem csak a nyári főszezonban.

Rejtett gyöngyszemek a Balatonnál -

Fotó: Szekáry Zsuzsanna / travelo.hu

Fontos lenne észrevenni ezt a vendégkört is

– mondja Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Szerinte ezek a látogatók nem a koncertekért és a pezsgésért jönnek, hanem a csendesebb, természetközeli élményekért.

Ők azok, akik tavasszal vagy ősszel indulnak el bortúrázni, kerékpározni, kirándulni, vagy éppen csak napfürdőzni egy kevésbé zsúfolt partszakaszon.

Turisták, akik nem akarnak rohanni

A jó idő hatására az ilyen típusú vendégek száma is emelkedni kezdett. Egyre többen érkeznek a Balatonhoz csak egy napra, akár egy fagyizás erejéig. Nem is csoda, hiszen az elmúlt hetekben rengeteg szó esett a balatoni fagylaltokról, és nemrég lezajlott az Év fagylaltja verseny is. A győztes a balatonfüredi Bagaméri lett, de jól szerepelt a szintén füredi Bergmann Cukrászda, a balatongyöröki Promenád Kávéház, illetve a Balatonvilágoson található Sisi fagyizó is.

A hírek hatása kézzelfogható: a cukrászdák környékén érezhetően megnőtt a forgalom, és nem ritka, hogy egy vendég akár 250 kilométert is autózik egy különleges balatoni gombócért.

De nem csak autósokról van szó – egyre több biciklis és tömegközlekedéssel érkező utazó is megjelenik, akik gyakran tudatos döntésből választják a kevésbé környezetszennyező közlekedést.

Nemcsak trend, hanem gazdasági lehetőség is a Balatonon

A nemzetközi szakirodalom már régóta ismeri az úgynevezett „slow tourism” vagy „low-impact travelers” kategóriát – olyan utazókat, akik tudatosan kerülik a tömegturizmust, és inkább a helyi értékekre, természeti látnivalókra fókuszálnak. Ők is jelen vannak a Balatonnál, és keresik az erdei túraútvonalakat, kilátókat, tanösvényeket, csendes falvakat.

Ezek a vendégek nem feltétlenül költenek többet, mint a fesztivállátogatók, de vásárlásaik tudatosabbak: előnyben részesítik a helyi termelőket, a családi szálláshelyeket, az ökotudatos szolgáltatásokat

– mondja Éskovács Péter, a szövetség tanácsadója.