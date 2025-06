Balatoni strandok – melyik az 5 legolcsóbb

Évek óta zajlik nyaranta egy Balaton „ellenkampány”, cikkek tömegei jelennek meg, miért megfizethetetlen a magyar tenger. De minden évben bebizonyosodik, mindenki megtalálja a pénztárcájának megfelelő szolgáltatásokat. Nem árulunk el nagy titkot, a belépők tekintetében idén is így lesz, szóval mindenkinek jut egy törölközőnyi hely. Az olcsóbb strandokat kisebb településeken találjuk, nem Siófokon vagy Füreden kell keresni. 2022 óta több balatoni strand is jelentős átalakuláson ment keresztül, különösen azok a helyek, amelyek családbarát szolgáltatásokkal és környezetvédelmi fejlesztésekkel korszerűsítették. De tény, ahol sok magas színvonalú szolgáltatás van, ott mindig drágább lesz a belépő, mint egy kisebb, családias, kevesebb modern attrakcióval rendelkező strandon.

. A Balaton legolcsóbb strandjai a kisebb településeken találhatóak, a belépő ára 1000 ft./ Fotó: Unsplash

Ingyenes strandok és olcsó strandok a Balatonon

A Balaton vízminősége kiváló, továbbra is sok, nagyjából 60 szabadstrand is üzemel, ahol nincsen belépő. Az északi és déli parton egyaránt találhatunk ingyenes strandokat, többek között Balatonakarattyán, Balatonkenesén, Zamárdiban és Balatonbogláron is. A legtöbb helyen ingyenes parkoló, öltöző, a legtöbb esetben konténer WC is van.

Ha a strandolás költségeit és a nyújtott szolgáltatásokat összevetjük, jól látható, hogy a választás nagyban attól függ, ki mire vágyik, és kikkel indul útnak. Egy négyfős családnak például sokkal kedvezőbb lehet a Balaton-parti fürdőzés: a kisebb települések, mint Balatonszepezd vagy Tihany Sajkod strandja, felnőttenként 1000 forintért kínálnak egész napos belépőt, így egy családi nap kijön akár 3000–4000 forintból is. Ezek a strandok inkább természetközeli élményt nyújtanak, lassan mélyülő partszakasszal, kevésbé zsúfolt környezettel, gyerekbarát öblökkel, kisebb játszóterekkel és néhány egyszerűbb büfével.

Egy tópartot nem lehet összehasonlítani egy fürdővel, hiszen mindegyik teljesen más élményt nyújt, de azt össze lehet, mennyit kell áldozni az egyik élményre és mennyit a másikfajta szórakozásra. A fővárosi strandok – például a Palatinus, a Dagály – egészen más típusú élményt kínálnak, más árfekvésben is. Ezek a létesítmények komplex élményfürdők, többféle medencével, hullámfürdővel, csúszdákkal, wellness részleggel és szaunákkal. Ugyanakkor az áruk is ehhez igazodik: egyetlen felnőtt hétvégi napijegy 3800–4800 forint között mozog, ami már önmagában majdnem annyi, mint egy balatoni családi jegy. Pároknak vagy baráti társaságoknak egy nagyobb budapesti strandfürdő kiváló célpont lehet, különösen akkor, ha az időjárás nem tökéletes, és szükség lehet fedett medencére is. Ugyanakkor a természetközelibb, csendesebb élményt keresőknek – akár kisgyermekes családoknak, akár idősebbeknek – a Balaton kisebb strandjai árban kedvezőbbek és nyugodtabbak, főként hétköznapokon vagy kora délelőtt. Végső soron a döntés attól függ, hogy a fürdés mellé ki mit vár el még: egyszerű vízparti élményt, családi programot, wellness szolgáltatásokat vagy épp a régi időket is idéző retro hangulatot.