Így lesznek nyitva a boltok a pünkösdi hétvégén

Az ünnepre tekintettel szinte az összes bolt be fog zárni vasárnap és hétfőn, de kivételek ezúttal is vannak. A benzinkutak egy része, és több kisbolt is nyitva tart. Szintén nyitva tarthatnak a non-stop boltok, pékségek – érdemes azonban előre tájékozódni, mert ez üzletenként eltérhet. Összegyűjtöttük, melyik bolthálózatnál mire kell készülniük a vásárlóknak.

Újabb hosszú hétvégére készül az ország. Pünkösd mindkét napja, vasárnap és hétfő is ünnepnap és munkaszüneti nap Magyarországon. Mivel az előrejelzések szerint az időjárás kegyes lesz hozzánk, strandidő és kirándulóidő várható, így nagyon sokan örülnek a háromnapos hétvégének. Azt azonban fontos kiemelni, hogy a közlekedés mellett a boltok nyitvatartása is módosul a szóban forgó három napban. Megváltozik a boltok nyitvatartása az ünnepek alatt. Képünk illusztráció. Fotó: AFP Így változik a boltok nyitvatartása Pünkösdkor Június 8-án, vasárnap és június 9-én, hétfőn a Spar és InsterSpar áruházak zárva tartanak, a többi napon a megszokott időben várják a vásárlóikat.

A Penny magyarországi üzletei szintén zárva lesznek vasárnap és hétfőn, a kiskereskedelmi lánc sajtóközleménye azonban kiemelte, hogy szombaton a korábban megszokott nyitvatartási rend lesz érvényben.

A Lidl üzletei vasárnap és hétfőn zárva lesznek, a hétvége további részében a megszokott rend szerint lesznek nyitva, kedden újra várják a vásárlókat.

Az Aldi szintén vasárnap és hétfőn zár be, szombaton nem módosult a megszokott nyitvatartása.

Az Auchan áruházai sem nyitnak ki vasárnap és hétfőn.

A Tesco hipermarketei és szupermarketei is zárva lesznek pünkösd mindkét napján.

A CBA és a Príma üzletei szintén nem nyitnak ki vasárnap és hétfőn, a hét többi napján azonban náluk sem lesz változás. További részletek az ünnepi nyitvatartásról a Világgazdaság.hu oldalon olvashatók.

