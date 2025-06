Csapadékmegtartó hatalom lesz Magyarország, másfél balatonnyi vízről van szó

A már jelenleg is futó és tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a jelenlegi 200 millió köbméter helyett egy év múlva már másfél milliárd köbméter csapadékot is vissza lehet tartani. A jövő év végére pedig akár hárommilliárd köbméter csapadékot is vissza lehet tartani és fel lehet használni öntözésre Magyarországon – mondta az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára.

Vágólapra másolva!

Hubai Imre közölte, hogy az aszály elleni védekezés leghatékonyabb módszere Magyarországon a víz visszatartása, így ennek fokozására helyez hangsúlyt a kormányzat, és különféle támogatásokkal segítik a gazdákat, agrárközösségeket. Ismertetése szerint a kormányzati támogatások révén a következő időszakban – még idén – jelentősen emelkedni fog azoknak a termőterületeknek a mérete, amelyeket öntözni lehet, két-három éven belül pedig körülbelül 400-500 ezer hektáron biztosítható a mesterséges vízutánpótlás a kabinet céljai szerint – jelentette ki. A csapadék megtartása kulcsfontosságú mozzanat ebben. Jelentősen javul az ország víz visszatartási képessége a csapadéknál, fejlettebbé válik a mezőgazdasági öntözés (illusztráció) Csapadék, vízmegtartás: zajlanak a fejlesztések Az Agrárminisztérium államtitkára emlékeztetett arra, hogy már az elmúlt években elkezdődtek az agráriumot érintően a vízmegtartással, vízkivétellel kapcsolatos fejlesztések, így sok helyütt a technikai eszközöket korszerűsítették,

árapasztó tározókat hoztak létre. Ezeknek köszönhetően idén már mintegy 200 millió köbméter csapadékot tudnak visszatartani és felhasználni Magyarországon. Egy év múlva ez a szám már másfél milliárd köbméter lesz és a jövő év végére elérheti a hárommilliárd köbmétert, ami másfél balatonnyi vízmennyiségnek felel meg, s amelyet az aszállyal leginkább sújtott 1,2 millió hektáron lehet visszatartani majd – emelte ki az államtitkár. Jelenleg mintegy 120 ezer hektáron van lehetőség öntözésre, s évente 80-90 ezer hektárt ténylegesen meg is öntöznek a gazdálkodók, de a futó és következő években zajló fejlesztéseknek köszönhetően ennek sokszorosán történhet vízpótlás, öntözés – mondta az államtitkár. A vízvisszatartást szolgáló művek felújítását, áteresztő kapacitásuk növelését, csatornakotrásokat, -bővítéseket, új vízkivételi pontok és új vízellátási útvonalak létrehozását szolgálják azok a pályázatok, amelyekre a kormányzat forrást biztosít az agrárium számára – tette hozzá. Idén is tarol az aszály, de jobb a helyzet, mint két éve Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdák együttműködését is szeretnék ösztönözni, ugyanis a víz megtartásához, az öntözéshez kapcsolódó költségek megosztásával hatékonyabb és fenntarthatóbb ez a fajta gazdálkodási mód. Arra a kérdésre, hogy milyen komoly aszálykárokra lehet számítani idén, illetve, hogy megismétlődhetnek-e a 2022-es szárazságból eredő károk, az államtitkár azt mondta, hogy jelenleg némileg jobb a helyzet, mint két éve.

Az árpát, a repcét már aratják, s hamarosan az őszi búzát is betakarítják, így az ország kenyérgabonája nincs veszélyben – jelentette ki, hozzátéve, hogy ugyanakkor „a napraforgó és a kukorica kifejezetten veszélyeztetett” állapotban van, ahogy a gyümölcsösökben is nagy szükség van vízre. Közölte, hogy a nem öntözött területeken a napraforgó és a kukorica sorsa a következő napokban el is dőlhet, gyér termés várható az aszállyal sújtott területeken. Hubai Imre a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendégeként arról beszélt, hogy a közelmúltban aszályvédelmi gyakorlatot tartottak az Alföldön, amely azt mutatta, hogy a magyar vízügy a szóba jöhető területeken felkészült a vízhiány pótlására a felszíni vízfolyásokból. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány szándékai szerint az ország öntözési, vízpótlási potenciáljának növelésében egyre inkább partnerek nemcsak a gazdák, hanem a társadalom is, a hiányzó víz pótlásához pedig megvannak a technológiák és az országon keresztülhaladó folyókkal pedig a természet nyújtotta lehetőség is. A csatornák karbantartottsága, feltöltöttsége, fejlesztése, a vízérhálózat tágítása, bővítése, a visszaállító kapacitás jelentős mértékű bővítése és a tározás fejlesztése szerepel a következő hónapok és évek feladatai között – emelte ki.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!