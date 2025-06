Csökken egyes gyógyszerek ára, értesítőt küld a NAV, az USA megtámadta Iránt – heti összefoglaló

Az Egyesült Államok iráni atomlétesítményeket bombázott

Az Egyesült Államok három irányított támadást hajtott végre iráni atomlétesítmények ellen a hétvégén. Az Izrael és Irán közötti konfliktus eszkalációja bizonyosan tovább mélyíti a piaci aggodalmakat, elsősorban az olajárakra gyakorolt felhajó hatáson keresztül. Ennek – az akkor rendelkezésre álló információk alapján – részleteiről ebben a cikkben olvashat.

Önkéntes árcsökkentést vállalat a gyógyszerszektor szereplői

A napokban önkéntes árcsökkentést jelentett be a hazai gyógyszerszektor több vezető szereplője, így gyógyszerár csökkenés lesz a gyógyszertárakban is. Ez több tucat készítményt érint. Az MGYK felhívja arra a figyelmet, hogy az önkéntes árkorlátozás jellemzően az érintett termékek több kiszerelésére is kiterjed, a lista itt olvasható.

Magyarország végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját

Magyarország forrásait nem Ukrajnára, hanem a magyar családok támogatására fordítja – különös tekintettel a gyermekes családokra és a nyugdíjasokra. Az Országgyűlés 133 igen, 47 nem szavazattal elfogadta a jövő évi költségvetést, amellyel Magyarország végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Ennek részeként megduplázza a családi adókedvezményt, jövőre is szja-mentességet élveznek a háromgyermekes édesanyák, valamint 2026-tól a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is szja-mentessé válnak. A részletek itt olvashatók.

Közel 2 millióan kapnak értesítést a NAV-tól, lesznek, akiknek fizetniük kell

Június közepétől kezdődően több mint 1,9 millióan kapnak adószámla-értesítőt a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV). Érdemes mielőbb rendezni a tartozást, illetve intézkedni akkor is, ha az adószámlán túlfizetés van. Az adószámla-értesítőn nyilvántartott tartozás ugyanis folyamatosan nő, mivel a rendezetlen összeghez késedelmi pótlék is járul, a túlfizetést pedig az elévülés után már nem lehet visszaigényelni.

Tisztázta a NAV: most azok kapják elektronikusan vagy postai úton adószámla-értesítőjüket, akiknek 2024. december 31-én ezer forintnál több túlfizetésük volt, vagy tartozásuk meghaladta az ötezer forintot, és 2025-ben a havonként felszámított fizetendő késedelmi pótlék összege még nem érte el az ötezer forintot. Ezúttal több mint 1,9 millióan számíthatnak a NAV levelére, két ütemben: július elejéig mintegy 266 ezer gazdálkodó, majd július eleje és szeptember közepe között hozzávetőleg 1,7 millió magánszemély és egyéni vállalkozó.