Itt a hőség, irány a strand! Ezekben a hazai fürdőkben találni a legtöbb csúszdát

Magyarország köztudottan fürdő nagyhatalom, a gyógyfürdők, strandok is egyre több szolgáltatással várják a vendégeket. Rengeteg, szám szerint 104 fürdőnk van, ahol különféle csúszdákat találni. Köztük kisgyerekeknek való vagy 83 méter hosszúságú, vizuális elemekkel teli csúszdák is akadnak, sőt olyanok is, ahol 60 kilométeres óránkénti sebességgel száguldhatnak a vendégek. Összegyűjtöttük, hol mennyi a belépő.

Egyre nagyobb hőség várható a következő napokra is, amelyek jó részét ilyenkor egy strandon igyekszik átvészelni aki teheti. Az elmúlt hetekben sorra nyíltak meg a strandok, mostanra a teljes palettáról választhat, aki csobbana egyet. A gyermekeseknek kiváló program, ha olyan fürdőbe látogatnak el, ahol a gyermek- és élménymedencék mellett akár csúszdákat is használhatnak. Ezek aztok a hazai strandok, ahok a legtöbb csúszda található, ilyen belépőkért tud bejutni egy család. A mogyoródi fürdőben izgalmasnál izgalmasabb csúszdák vannak, szám szerint 26/ Fotó: Aquaréna Ilyen csúszdák várnak a legnagyobb fürdőkben Magyarországon összesen 104 olyan fürdő van szerte az országban, amelyik rendelkezik legalább egy csúszdával, ebből válogatta ki a legnépszerűbbeket a Termálfürdő.hu. A legtöbb, egészen pontosan 26 csúszdával a Mogyoródon található 11,5 hektáros Aquaréna rendelkezik az országban, amely Közép-Európában is egyedülállónak számít, ha egymás mellé tennénk őket, 1,5 kilométernyi hosszú rendszert alkotnának. A sok csúszda közül a fekete lyuk a legnépszerűbb, de sokan kedvelik a kék barlangot vagy az óriáskígyót is, amely 50 méter hosszú. A sokféle szórakozást nyújtó strandra egy átlagos, két felnőtt és két gyermek belépésére jogosító családi jegy 33 400 forint. A Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont aquaparkja 17 csúszdával kínál feledhetetlen élményeket azoknak, akik a 19 ezer négyzetméter területű fürdőt választják. A „gyermekszigeten” sárkánycsúszda, gyermekcsúszdák találhatók, míg a vadfolyó és a csőcsúszdák, zárt-, nyitott-, hullámforma csúszdák a felnőtt közönséget várják. A legvakmerőbbek a kamikaze, illetve a hagyma csúszdán tehetik próbára bátorságukat. Az Aqua Centrum extrém ajánlata az ingacsúszda, valamint a dragon csúszda, utóbbin 16 méter magasból 60 kilométeres óránkénti sebességgel csúszhatnak. A ceglédi fürdőben kifejezetten családi jegyet nem kínálnak, egy négyfős család esetében 16 óra előtti belépés esetén, amennyiben mindkét gyermek betöltötte a 3 évet, 18 ezer forintot fizetnek, ha helyi családról van szó, a belépő összege 16 ezer forint.

A 2018-ban teljesen felújított Aquacinema Kisvárda fürdőjében 16 csúszdát alakítottak ki, 5 emeleten át, ezzel az ország egyik legnagyobb aquaparkjává tették a fürdőt. A csúszdapark emeletei kényelmes lépcsőrendszeren érhetőek el. A bátrabbak 15 méteres magasságból kipróbálhatják az óriás csavarcsúszdát, a fekete lyukat, de vannak félig nyitott, és alagútszerű, négysebességű pályák is. A kicsiknek 3 méter magasról induló pályákkal biztosítják a felhőtlen szórakozást. A fürdőben egy négyfős család 19 forintot fizet, ha 16 óra előtt érkezik.

A 2017-ben Az Év Fürdőjének választott Hungarospa Hajdúszoboszló 15 000 mégyzetméteren elterülő Aquapark részében 10 méter magasból 9 féle csúszda indul: az óriás-, hidro-, multicsúszda, kamikáze, fekete lyuk, őrült folyó, big hole, twister vagy a Niagara. Hűvösebb idő esetén az Aqua-Palace fedett élményfürdőjében is kiemelt szerep jut a csúszdáknak, a legmagasabb két emeletet is átölel, több mint 8 méter magas és teljes hossza meghaladja a 74 métert. A fürdőbelépőt itt külön kell váltani, amennyiben valaki a csúszdát használná, ha két felnőtt igénybe venné a nagycsúszdákat és két gyermek a kisebbet akkor összesen 19 ezer forintot kell fizetniük.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben mindenki kedvére válogathat a különböző méretű és meredekségű csúszdák, családi és gyermekmedencék közül. A dél-tengeri hangulatot idéző 5 ezer négyzetméteres épületben óriás-, gyerek- és csőcsúszdát is találni, májustól szeptemberig a nyitott csúszdák közül pedig kipróbálható többek között a 83 méter hosszúságú Dragero, a 107 méter hosszú Aquatube, vagy a különleges vonalvezetésű Turbulance. A sokféle csúszdával rendelkező strandra nagyjából 20 ezres napi jegyet tud váltani egy négyfős család.

A szegedi Napfényfürdő Aquapolisban 13 csúszda és élménymedence várja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, összesen 1000 méter hosszúságban, amelyből a 272 méteres zárt óriáscsúszda Európa egész évben üzemelő vízi testcsúszdái között a leghosszabb. Az Anaconda mellett egy hagyma alakú, tölcsérbe érkező csúszdát is találni itt. A kamikaze-val akár két másodperc alatt le lehet érni, a gyermekmedencében pedig bébicsúszdák várják a legkisebbeket. Itt létezik családi belépő, igaz nem olcsó: 26 ezer forintért juthat be egy négyfős család.

Győr fürdője, amely korábban Rába Quelle néven volt ismert, de ma már a RQ Vízi Élménypark nevet viseli, hosszan tartó átalakítás és bővítés után 2024-ben nyitotta meg újra kapuit. A fürdő a magyar találmányok, hungaricumok és hírességek tematikájának jegyében újult meg. Ennek köszönhető az is, hogy a fürdő sok emeletes csúszdatornya szódásszifon alakot öltött a híres feltaláló Jedlik Ányos előtt tisztelegve. Az innen induló óriáscsúszdákok kívül egy gyerekvilág is helyet kapott a fürdőben szintén számos csúszdával. A példában említett négyfős család az átlaghoz képest itt is csaknem 20 ezer forintért tölthet el egy napot.

Az említett hét, csúszdás élményfürdő belépőit nézve az látszik: a várhatóan a legtöbb élményt nyújtó strand kínálja szolgáltatásait a legmagasabb áron, 33 400 forintért, de a többi fürdőbe ennél jóval kevesebbért, már 20 ezer forintért is el tud látogatni egy négyfős család. Érdemes arra is figyelni, hogy a legtöbb fürdő helyi lakosoknak további kedvezményt kínál és ha berjük egy délutáni csúszdázással vegyes pancsolással, még olcsóbban megúszhatjuk a látogatást.

