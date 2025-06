Óriási kínai gyárak épülhetnek egy aprócska magyar faluban

A kínai gazdaság szédítő méreteihez képest aligha tűnik többnek egy porszemnél a Hajdú-Bihar vármegyei Egyek. A település polgármestere azonban úgy jött haza a Távol-Keletről, hogy jó esély van rá, a kínaiak befektetnek a Tisza-parti faluban - számolt be róla a Haon.

Egyek több kínai befektető számára is vonzó lehet

Fotó: Wikimedia Commons

Miluczky Attila egy magyar gazdasági küldöttség tagjaként járt a Sárga-tenger partvidékén, ahol mintegy harminc kínai üzembe nyertek betekintést. A mintegy öt és félezer lakosú Tisza-menti településen már több alkalommal járt kínai üzletember, potenciális befektető. Mostanra érkezett el azonban az idő arra, hogy a kapcsolatot szorosabbra fűzzék.

Vonzó befektetési célpont Egyek

Az utazás során Miluczky Attilának figyelmét

három mezőgazdasági és egy ipari technológiai megoldás ragadta meg különösen, amelyek szerinte a leginkább hasznosíthatók Egyeken.

Az üvegházi, fóliás növénytermesztés, amely a napenergiát kiválóan hasznosító, különleges, félig lapított ívű fóliasátrakban történik – ebben sokkal nagyobb lehetőséget lát a városvezető, mint a hagyományos búza-, napraforgó- vagy kukoricatermesztésben.

A fokhagymatermesztésben is nagy lehetőségeket lát a faluvezető. Jártak a kínai „fokhagymavárosban”, Jiningben, ahol 484 fokhagymafajtát termesztenek. Onnan a napokban már ellátogatott egy szakember Egyekre. A gazdasági delegációnak bemutatták a fokhagyma-feldolgozó gépeket gyártó üzemet is; ez a partner is érdeklődött az egyeki lehetőségek iránt.

Miluczky Attilára nagy hatással volt a teljesen automatizált csirkefarm, amit ugyancsak adaptálhatónak lát Egyekre. Az 1500 négyzetméter nagyságú és naponta ötvenezer tojást termelő üzem működéséhez egyszerre elég egyetlen ember. Automata etetés, szállítószalag, zene az ólakban, különleges fajtájú kínai tyúkok, kivételes higiénia.

A konténergyártásban rejlő potenciál külön figyelmet érdemel. Egy naponta ezer darab konténerházat előállító cég már felvette a kapcsolatot a helyiekkel. A tulajdonos az egyeki ipari parkban két hektárt szeretne megvásárolni.