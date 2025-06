Westend, Árkád, Pólus: borzalmas dolgokat talált a hatóság ezekben a plázákban

A bevásárlóközpontok ételudvarain jellemzően többféle vendéglátóegység – gyorsétterem, büfé, egyéb étkezési szolgáltató – működik egymás közvetlen szomszédságában. Ezek az egységek gyakran osztoznak közös használatú háttérhelyiségeken, mint például az öltözőkön, személyzeti mosdókon, gazdasági folyosókon, továbbá a hulladékkezelési és kártevő-mentesítési feladatokat is rendszerint a bevásárlóközpont üzemeltetője látja el. Az NKFH most arról számol be, hogy a nevezett bevásárlóközpontokban súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatokat azonosított.

Súlyos gondok voltak az élelmiszerbiztonsággal három népszerű budapesti bevásárlóközpont ételudvaraiban (a kép az egyik helyszínen a hatóság által készített felvétel)

Fotó: NKFH

Ez minden, csak nem élelmiszerbiztonság

A hatóság által kiadott közlemény tartalmazza a vizsgálat eredményének legfontosabb megállapításait. Az ellenőrzések során a szakemberek több egységnél sérült padló-, fal- és mennyezetburkolatot találtak, mely nehezítette a felületek tisztán tartását és elősegítette a kártevők megtelepedését.

A vizsgálatok alatt az is kiderült, hogy a nem megfelelően karbantartott szellőzőrendszerek a zsíros lerakódások és visszafolyások miatt rontották az elszívás hatékonyságát.

Az NKFH hiányosságokat állapított meg a nyersanyagok és készételek elkülönített tárolásával kapcsolatban, valamint észrevételezte, hogy több helyszínen nem megfelelő módon választották el a különböző higiéniai szintű munkafolyamatokat. A házhozszállításból eredő megnövekedett árukészlet a korlátozott raktárkapacitással párosulva szintén élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentett.

A Pólus Center ételudvarán kiemelten aggályos körülményeket talált a hatóság, ahol

központi tálcamosó hiányában a vendégtálcák mosogatása a konyhai vagy zöldség-előkészítő helyiségekben történt, mely súlyos higiéniai kifogásokat vetett fel.

Több vendéglátóegység esetében az úgynevezett HACCP, azaz élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek általános, sablonos dokumentációra épültek, melyek nem feleltek meg az adott konyhatechnológiai eljárásokra vonatkozó követelményeknek.

A dolgozók sok esetben nem részesültek megfelelő élelmiszer-higiéniai oktatásban, illetve több egységben nem tudták bemutatni érvényes egészségügyi alkalmassági igazolásukat sem.