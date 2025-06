Az elmúlt időszak több változása is indokolttá teszi, hogy újabb információval bővüljenek és egységessé váljanak a MÁV-csoport valós idejű járatinformációkat megjelenítő térképei. Az új, térképes adatbázis az EMMA – az egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatás – alapjain épül fel – tájékoztatott a társaság.

Az új felület EMMA névre hallgat

Közleményük szerint

a régi térképek, mint a Vonatinfó vagy az EMIG webhelyei a főszezontól kezdve már egységesen erre a felületre mutatnak, ahol az utasok mindent könnyen és gyorsan megtudhatnak a számukra releváns járatokról, függetlenül attól, hogy azok kötöttpályán vagy közúton közlekednek-e.

A társaság arról is tájékoztat, hogy az agglomerációs közlekedési megállapodásnak megfelelően a Budapest GO alkalmazáson természetesen továbbra is éppúgy követhetők maradnak a MÁV-csoport vonat- és buszjáratai, mint az EMMA-n a BKV-járatok információi. Sőt a jelenlegi – a budapesti elővárosra korlátozódó – MÁV-csoportos járatinformációk hamarosan az ország egészére vonatkozóan elérhetők lesznek, kibővülnek.

Mit lehet megtudni EMMA-tól pontosan?

Az EMMA-n már most követhető

az adott vonat- vagy buszjárat pontos tartózkodási helye,

esetleges késése

és várható érkezési ideje,

de ezek hamarosan újabb információkkal is kiegészülnek: a fokozatosan megújuló felületen kialakítanak olyan megoldást is, amely az esetleges vonatszám-változásokat is követhetővé teszi,

ezzel kapcsolatban ugyanis számos téves vagy megtévesztő információ jelent meg korábban a nyilvánosságban, de lehetőség lesz a haváriahelyzetek kezelésére elindított mentesítő vonatok vagy pótlóbuszok mozgásának valós idejű követésére is.

Szombattól él a felület

Az EMMA, amely az új MÁV+ appban is térképes felület alapjául szolgál,

már a menetrendváltáskor, azaz június 21-étől biztosítja az utasok által leginkább keresettebb információkat, de a következő időszakban fokozatosan a fent említett újabb szolgáltatásokkal is kiegészül.

Jó hír, hogy a vármegye- és országbérletek révén megvalósult Magyarországon a tarifaközösség: egyetlen díjtermékkel a MÁV-csoport bármelyik járműve igénybe vehető, azaz busszal és vonattal, illetve HÉV-vel és TramTrainnel is utazhatunk ugyanazzal a bérlettel. A 10 miniszteri vállalás keretében pedig nemrégiben elindult a késési biztosítás, amelynek érvényesítésével a 20 percet elérő vagy azt meghaladó mértékű késések esetén az utasok visszakapják a jegyár felét.