Szörnyű titkokra derült fény arról, hogyan zajlott a Covid-19 járvány Észak-Koreában

Észak-Koreával kapcsolatban változatlanul érvényes állítás, hogy egyszerre tudunk sokat és keveset az országról, belső viszonyairól, aktuális helyzetéről, mivel a hozzáférhető információk száma bár egyre nagyobb, de még mindig korlátozott, hitelességük pedig sokszor nehezen ellenőrizhető. A 2019 végén kitört, majd 2020 első felében világjárvánnyá vált Covid-19-krízis ezt az ellentmondást csak még jobban kiemelte. A latorállam 2020 elején az elsők között jelentett be a korábbinál is szigorúbb, heremtikus elzárkózást a külvilágtól. Észak-Korea hosszú ideig tagadta, hogy a járvány elért volna a jelképes és szó szerinti határkerítéseik belső oldalára. A járvány lecsengésével azonban egyre több szakértői elemzés látott napvilágot arról, hogy a Covid-19 borzalmas puszítást végzett az országban.

A dátummegjelölés nélküli, az észak-koreai központi állami hírügynökség, a KCNA által 2022. május 20-án kiadott képen dolgozók fertőtlenítenek Phenjanban az állatkertben

Fotó: AFP/Str

Észak-Korea: hazugságok, tagadás, halál a Covid-19 idején

Összeállításunknak szomorú apropót ad annak a tanulmánynak a megjelenése, amelyet a washingtoni székhelyű Center for Strategic and International Studies (CSIS), és a George W. Bush Intézet közösen jegyez. Ez a tanulmány 100, teljes titoktartás mellett felvett interjún alapul, melyet Észak-Koreában 2023 szeptembere és decembere között rögzítettek. Ugyan szociológiai értelemben ez a minta nem reprezentatív (az interúalanyok egymást ajánlották a kutatóknak, ez az úgynevezett hólabda módszer, ami adatgyűjtésre hatékony, ám nem feltétlen tükrözi a társadalmi-demográfiai viszonyokat), de mégis megfelelő elemzési alapot kínált ahhoz, hogy jobban megérthessük, hogyan zajlott (le) a be nem ismert Covid-19 járvány Észak-Koreában. Az elemzők mind a kilenc tartományban, valamint Phenjanban is folytattak beszélgetéseket, munkájukat úgy jellemzik, mint ami „az első bepillantás az ország eddig legszélsőségesebb elszigeteltségi időszakába.”

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy az állam és polgárai elhallgatásban, kettős hazugságban élték meg ezt az időszakot.

Az állam hazudott polgárainak az eleinte el nem ismert koronavírusról, a betegség hatásairól, a járványhelyzetről, a gyógymódról, az emberek pedig maguknak és családtagjaiknak ugyanezekről a kérdésekről, noha a valós viszonyokkal szinte mindenki tisztában volt.

A jelentésből megdöbbentő részletek derülnek ki, például az észak-koreai járványkezelésről. Arról korábban az Origo is írt, hogy az el nem ismert Covid-19 betegség jelenléte miatt a pandémia kezelése is patyomkin-módszerekkel zajlott, de most közvetlen forrásokból lehet megismerni azt, hogy a hamisított gyógyszerek, vagy az orvosi felügyelet nélkül önállóan elvégzett gyógyszeres kúrák rengeteg halálesetért felelősek.