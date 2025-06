Itt vannak a világ legnagyobb ezüstbányái, alig 8-10 órát kell autózni hozzájuk

A KGHM Polska Miedz a világ legnagyobb ezüstkitermelő vállalata, ezt több, egyébként külön-külön is valóban jelentős ezüstbánya együttes teljesítményével érte el 2024-ben. Az adatok alapján ugyanis az elsődleges, lengyelországi termelési helyszínein – kiegészítve néhány más földrészen található bányájának termelésével – összesen 43,3 millió uncia ezüstöt szállított – derül ki a Mining.com cikkéből.

Ezüstbánya: Lengyelország a csúcson a kérdésben (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ezüstbánya és lelőhelyek Lengyelországban: a rézzel ragyognak igazán

A KGHM jelentős fémbányászati vállalat, 1993 óta dolgoz fel ezüstöt és aranyat a tulajdonában lévő glogowi rézkohóban. A vállalat által termelt ezüstöt szemcsék formájában szállítják az ékszergyártóknak és a fémiparnak, amelyek ezüstöt tartalmazó ötvözeteket gyártanak.

A világon bányászott ezüst körülbelül 70-75 százaléka ugyanis más fémek bányászatának mellékterméke. A délnyugat-lengyelországi Lubin környékén kitermelt ezüst főként a rézkitermelés során válik elérhetővé.

Lengyelországban Európa legnagyobb rézérc tartalékai találhatók.

A kitermelt ezüst mintegy 40 százalékát az ipar használja. Az adatok szerint 2024-ben az ezüst ipari kereslete rekordmagasságra, 680,5 millió unciára nőtt, ami 4 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Az ezüst iránt támasztott stabil ipari kereslet az oka annak, hogy a befektetők akkor is az ezüstöt választja, amikor a világgazdasági folyamatok alapján másban is gyarapíthatnák pénzüket. Az arany hagyományos pénzpiaci menedékeszköz, ezt az elmúlt években látott árnövekedése is mutatja. Az ezüstnek ebből a szempontból jelentősége kisebb, ám az adatok azt mutatják, hogy a nemesfém kedveltsége továbbra is erős.

Az ezüst ára 19 százalékkal emelkedett egy év alatt, ami kevesebb ugyan, mint az arany árának 29 százalékos emelkedése, de így is jelentős.

A 2024-es ezüstbányászati rangsort vezető KGHM-t a Varsói Értéktőzsdén jegyzik, és több mint 34 000 embert foglalkoztat.