Elkészült az idei fagylaltkörkép – ezt kell tudni az árakról

Bár a nyári kánikula a vártnál később, június elején köszöntött csak be idén, a fagylaltozók és a fagyit is kínáló cukrászdák már korábban kinyitottak. A fagylaltpiacot befolyásoló alapvető, tavaszi adatok, valamint a tavalyi szezon tapasztalatainak ismeretében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány látványos infografikára készítette el fagylaltkörképét arról, milyen árak várhatók idén a fagylaltozókban. A szervezet elemzői ugyanakkor nem csak a fagylaltnak, hanem a nyár másik slágerétele, a lángos várható árait is feltérképezték.

Fagylaltkörkép: megvan, mennyibe kerül idén egy gombóc fagylalt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Fagylaltkörkép: megvan a leggyakoribb gombócár

Az Oeconomus elemzői szerint a fagyi gombócának ára 10-15 százalék körüli mértékben drágulhat idén tavalyhoz képest. A leggyakoribb árak 600 forint körül mozognak, míg országrészek között továbbra is találhatunk különbségeket. Ugyanakkor európai viszonylatban olcsónak számít a hazai fagyi.

A lángos a fagylalthoz képest nagyobb, 20 százalék körüli mértékben drágulhat idén az alapanyagárak emelkedése és egyéb üzemeltetési költségek növekedése miatt.

Egy sima lángos ára átlagosan 1200-1300 forint körül mozoghat az idei nyári szezonban Magyarországon.

Ezekben az árakban persze lehetnek – és vannak is – eltérések országrészeként, különösen kelet és nyugat viszonylatában figyelhető meg ez Magyarországon. Az árak jellemzően Nyugat-Magyarországon magasabbak.

A gazdaságkutató alapítványnál az adatgyűjtésről, a két szezonális étel – a fagylalt és a lángos – árának alakulását befolyásoló tényezőkről és körülményekről látványos infografikát készítettek, melyet alább meg is mutatunk:

Különleges fagylatok várják idén is a vendégeket a cukrászdákban

A cukrászdák, a fagylaltkészítő mesterek mindenesetre idén is kitesznek magukért, és különleges finomságokkal várják a vendégeket. Miként megírtuk, a Balaton fagylaltját már május első napjaiban megválasztották: idén a veszprémi Füge Fagyiudvar és Kávézó Mekkóstollak nevű, rozmaringos, sült- és sósmandulával, kecskesajtból készült fagylaltkészítménye nyerte az idei, 12. Balaton Fagyija 2025 versenyt.