Napi 200 millió dollár – a költségek hozhatják közelebb az izraeli-iráni háború végét?

Izrael háborúja Irán ellen jóval költségesebb, mint a gázai műveletek, vagy mint Hezbollah elleni katonai akciók – derül ki a Wall Street Jorunal-ben megjelent összeállításból, melyben gazdasági elemzők közlései nyomán válik láthatóvá, az áldozatokon túl milyen óriási ára van az iráni elleni támadásoknak, illetve az onnan érkezők elhárításának. Az összesítés még azelőtt jelent meg, hogy az Egyesült Államok bombacsapást hajtott végre a perzsa állam atomlétesítményei ellen, új fejezetet nyitva a fegyveres konfliktusban.

Füst száll a magasba a dél-izraeli beér-sevai Szoroka kórház iráni rakétatámadásban megrongálódott épületéből 2025. június 19-én - Izraelnek akár napi 200 millió dollárjába is kerülhet az Iránnal folytatott fegyveres konfliktus

Fotó: MTI/AP/Leo Correa

Napi 200 millió dollárba kerül a fegyveres konfliktus Izraelnek

Az Egyesült Államok részéről végrehajtott, Izraelt támogató, Irán elleni támadás a fegyveres konfliktus eszkalációját jelenti, bár Donald Trump elnök és kormánya arra számít, a csapás hatására Teherán nagyobb eséllyel tér vissza a tárgyalóasztalhoz nukleáris programja befejezésével kapcsolatban. Az izraeli-iráni (és most már az Egyesült Államokat is érintő) fegyveres konfliktus kimenetelét egyelőre nem látni, ahogy az Origo megírta, a konfliktus új fejezetének közvetlen gazdasági hatásai aggodalomra adhatnak okot. Várhatóan a következő néhány nap, ezen belül is a következő 24 óra döntő lesz ebben a kérdésben.

Ezért ebben a helyzetben figyelmet érdemel, hogy a becslések szerint a konfliktus lezárását (de legalábbis az egymás elleni intenzív rakéta- és dróntámadások, légicsapások végét) az is közelebb hozhatja, hogy annak jelenlegi szinten való fenntartása borzasztóan költséges, még Izrael számára is.

Az elemzések szerint a jelenlegi helyzetben

a legköltségesebb katonai művelet az Irán által Izraelre kilőtt rakéták elfogása,

ez önmagában napi tíz-, de akár százmillió dolláros költséget is jelenthet az országnak.

Például a Dávid parittyája nevű, a Vaskupola mellett működő, a nagyobb hatósugarú, iráni gyártmányú föld-föld rakéták elhárítására szolgáló rendszer egyetlen elfogási művelete 700 ezer – 4 millió dollár költséget jelent. Irán pedig a konfliktus kirobbanását követően néhány nap alatt több mint 400 rakétát lőtt ki Izraelre.