Diákok, figyelem: ennyit kell dolgozni a legnagyobb fesztiválok belépőiért

A minimálbér fontos referencia a diákmunkánál is, mert annak órabére nem lehet kisebb a mindenkori minimálbérnél, amely 2025-ben bruttó 1672 forint óránként. Emellett ott van a garantált bérminimum is, mértéke 2025-ben bruttó 2005 forint óránként, amit azok kaphatnak, akik középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörben helyezkednek el. Ezt az összeget a 25 év alattiak nettó jövedelemként kapják kézhez az szja-mentességnek köszönhetően – hívja fel a figyelmet cikkében a Világgazdaság. Megkeresett bérüket pedig akár fesztiváljegyre is költhetik a diákként munkát vállalók.

A diákmunkások akár a nyári szezon rendezvényeinek belépőit, a fesztiváljegyek árát is megkereshetik (illusztráció)

Fesztiváljegy diákmunka jövedelméből: erre kell készülni

A diákoknak, hallgatóknak azért is érdemes lehet nyáron diákmunkát vállalniuk, mert annak révén nem csak a munka világával, hanem a pénzügyekkel is ismerkedhetnek, és hozhatnak döntéseket megkeresett jövedelmükkel kapcsolatban. Miként a lap a Mind-Diák Szövetkezet közreműködésével bemutatja, a 2025-ös nyári szezonban bruttó 1800-2500 forint között mozognak az átlag diákmunka-órabérek, de

ennek többszörösét is megkereshetik a diákok, ha például jogosítvánnyal, speciális szaktudással vagy nyelvtudással rendelkeznek.

Hasonló a helyzet a gyakornoki pozíciók béreinél.

A szövetkezet munkatársai úgy vélik, hogy a diákok meglehetősen rövid idő alatt megkereshetik egy-egy fesztiváljegy árát. Ha például a 25 év alatti fiatal a nyári szünetben csupán két hetet dolgozik napi 8, azaz heti 40 órában, 1900 forintos órabérrel számolva nettó 152 ezer forintot kereshet, amiből akár a Sziget Fesztiválon is több napig bulizhat.

