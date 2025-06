Megvan, ki nyerte tavaly a versenyfutást a kereskedelemben

A Trade magazin gondozásában minden évben június első munkanapján megjelenik az FMCG Kereskedelmi Toplista, amely a magyar piacon érdekelt kiskereskedelmi cégek legfontosabb gazdasági mutatószámai alapján készül.

Elkészült a friss FMCG Kereskedelmi Toplista

Fotó: Shutterstock

FMCG Kereskedelmi Toplista: az élbolyban nem volt változás

A dobogón továbbra sincs változás: 2024-ben is látható volt, hogy a Lidl első helyét senki nem tudja veszélyeztetni, továbbra is verhetetlen maradt. Sőt, forgalmának közel 15 százalékos növekedésével már 500 milliárd forinttal előzte meg a toplista 2. helyezettjét, a Spart, amelynél az árbevétel bővülése csak nagyjából a 2023-as harmada lett, mintegy 5 százalék. A Tesco tartja a 3. helyét, de ez sokkal impozánsabb növekményt takar, mint a 2023. évi volt, amikor az azt megelőző évhez képest nulla volt a lánc bruttó forgalmának változása.

A toplista további helyezései megegyeznek a 2023. évről kiadott toplistáéval. Ugyanakkor szembetűnő, hogy a diszkontok közül is – amelyek piacrészesedése már 40 százalék –, csak a Lidl tudta megtartani két számjegyű növekedését, a csatorna többi szereplője is inkább a piacra jellemző átlagos bővülést vagy az alatti növekedést hozott. A drogériáknál továbbra is két számjegyű a forgalombővülés: 12, 14 és 17 százalék a Müller, Rossmann, illetve dm esetében. De korábban éveken át 20 százalék feletti mértékben növekedtek ezek a láncok.

A 2024. év legjobb forgalmi növekményét a dm, Rossmann, Lidl hármas mutathatja fel 17-14 százalék közötti eredményekkel.

De kiemelendő a Napcsillag ecofamily lánc 8 százalékos bővüléssel, igaz, 2023-ban 30 százalékkal növekedett a cég

– hangsúlyozta Hermann Zsuzsanna, az FMCG Kereskedelmi Toplistát összeállító Trade magazin főszerkesztője.

A nagy magyar láncok triójában a két hasonlóan teljesítő COOP és CBA mellett a Reál némi mínusszal zárt.