Kétszázszoros áron kínálják a hollywoodi szexbomba fürdővizes szappanját – videó

Május végén kapott figyelmet a hír, miszerint a sokat foglalkoztatott, fiatal hollywoodi színésznő, Sydney Sweeney saját fürdővízének felhasználásval készült szappant dob piacra. Most pedig az is kiderült, vannak, akik abban bíznak, hogy sokaknak minden pénzt megérhet annak ígérete, hogy Sydney Sweeney-illatuk lehet a készítmény felhasználásával. Legalábbis erre utal az, hogy többen most az eredeti ár sokszorosát kérik az eBay-en az eredetileg néhány dollárért árult fürdővizes szappanért.

A 27 éve Sydney Sweeney egy júniusi gálaeseményen - most a fürdővizes szappannal is a figyelem középpontjába került

Fotó: Photo Image Press

Limitált szériának indult a fürdővizes szappan, vásárlói őrület lett belőle

A „Sydney’s Bathwater Bliss” névre keresztelt szappan fenyőfakéreg-kivonatot, hámtalanító sót, no és persze a vonzó színésznő fürdővizét tartalmazza. Néhány napja, június 6-án dobták piacra, a készítményt 8 dollárért (kb. 2800 forintért) lehetett megvásárolni online.

A szappanból mindössze 5000 darabot dobtak piacra, és ezúttal nem túlzás a kijelentés, hogy másodpercek alatt elkapkodták a vásárlók, úgy, hogy sok próbálkozónál összeomlott a túlterhelt weboldal szervere, mások pedig arról panaszkodtak, hogy több órát kellett várakozniuk a technikai nehézségek miatt, hogy kifizethessék a terméket.

Bárhogy is, a szerencsés rajongók közül néhányan úgy gondolják, sokaknak az eredeti ár sokszorosát is megérheti, ha Sydney Sweeney fürdővizével szappanozhatják be magukat. Legalábbis erre utal az, hogy nem sokkal a szappan értékesítése után az eBay-en megjelentek a készítmények, vagy azok kisebb darabjai, melyekért tulajdonosuk az eredeti ár sokszorosát kérte.

Van, aki 100 dollárt szertne kapni a szappan egy kisebb darabjáért, de az Independent szerint olyan kínálati tétel is akadt, melyért 2000 dollárt (kb. 700 ezer forint) remélt a vásárlója.

Azt ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy ezek az eredeti ár sokszorosáért kínált példányokra mekkora a vásárlói kereslet, azaz megveszik-e ezekért az összegekért azok, akik lemaradtak a piacra dobásról.

Érdekesebb volt a fürdővíz, mint a tusfürdő

A különös vásárlói őrülethez ugyanakkor érdemes előzményként megemlíteni, hogy Sweeney 2024-ben már szerepelt egy tusfürdő reklámjában: a Dr. Squatch férfi testápoló-márka promóciójában a színésznő egy fürdőkádban áztatta magát, ami még nagyobb rajongói érdeklődést keltett körülütte. Az Eufória című sorozat sztárja ugyanis korábban is sokat beszélt interjúiban testéről, és általa is ismert módon, szereplései révén Hollywood egyik legjobban szexualizált színésznője.

Így a tusfürdőreklámmal kapcsolatban Sweeney fürdővize sokkal érdekesebbé vált, mint a termék, amit hirdetett, vagyis a kampány még inkább felerősítette a rajongók aktivitását a közösségi oldalakon.

S ahogy az szinte várható volt, a hódolók között megjelentek a bizarr vágyaikat megfogalmazók is, akik arról beszéltek, hogy nem csak fürödnének abban, hanem meg is innák a színésznő fürdővizét.