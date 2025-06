Ebből az erőműgyárból érkezik Magyarországra a gázturbinák svájci órája

Új értelmet nyer a flexibilitás

Anélkül, hogy erről részletesen írnánk most, jelezzük: napjaink energetikai kihívásai között nem pusztán a termelés, ellátás, eljuttatás, hanem a pillanatnyi igényhez való alkalmazkodás kérdései is vannak. Magyarország energiaellátó rendszerének sem elegendő pusztán eljuttatni vagy rövidebb-hosszabb ideig tárolni az energiát, hanem késznek kell lennie arra is, hogy reagáljon az aktuális szükségletekre. Sőt, modellszámításokkal megtámogatva arra is, hogy majd 24 vagy 48 óra múlva várhatóan mekkora energiamennyiségre lesz igény abban.

Az igények kiszolgálásában az akkumulátoros energiatárolás átmeneti, illetve részmegoldást jelenthet, de nem maradéktalant a szükségletek váltakozására. Napjainkban pedig, amikor a megújuló energiaforrásokon belül

a szél- és

a napenergia is

egyre nagyobb teret kap az ellátásban, az azokkal kapcsolatos zavarok is nagyobb figyelmet kapnak.

Ezért lényeges kiemelni: bár a tiszaújvárosi erőműbe érkező CCGT-megoldás gyorsan és olcsón képes kiegyenlíteni az időjárásfüggő forrásokkal összefüggő ingadozásokat.

Magyarul: egyszerűen és megbízhatóan kapcsolható nagyobb termelésre egy-egy ilyen gázturbina akkor, ha a megújulóból fakadó termelés visszaesik, vagy akár akkor, ha az igények növekedését abból nem lehet kiszolgálni.

Vagyis energetikai szempontból sajátos értelmet nyer a flexibilitás kifejezés.

Korszerű, viszonylag egyszerűen telepíthető, károsanyag-kibocsátását tekintve kifejezetten imponáló, magas hatásfokú berendezések érkezése várható tehát a tiszai erőműbe. Bár az erre vonatkozó megállapodás még elég friss, így az új turbinák telepítésének várható ideje sem ismert (hiszen azokat még gyártani is kell), az már most biztosra vehető: bekapcsolásuk majd újabb fontos állomást jelent Magyarország energiabiztonságának javításában.