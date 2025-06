Jövő héten startol a hazai dinnyeszezon

A hideg május miatt másfél-kéthetes csúszással, a jövő héten jelennek meg a standokon az első szabadföldi görögdinnyék, a főszezon pedig július közepén veszi majd kezdetét. Idén az elmúlt években is tapasztalt kiszámítható piaci helyzet reményében a tavalyinál is nagyobb, mintegy 3700 hektáron ültettek dinnyét a termelők, így várhatóan a termés harmada exportpiacokon is megjelenhet.

A termőterületek növekedésében nagy szerepe van annak is, hogy az üzletláncok, amelyek a magyar görögdinnye termőre fordulásakor a hazai termést kezdik értékesíteni, az elmúlt években kiszámíthatóbbá tették a hazai dinnyepiac jövedelmezőségét. Bizonytalansági tényező azonban továbbra is rengeteg van: egy hűvösebb nyári időszakban meredeken visszaeső dinnyefogyasztás éppúgy áthúzhatja a dinnyések számításait, mint egy, a vártnál nagyobb importdömping. Ezeket a helyzeteket a termelők bizonyos mértékig képesek kezelni: a magról vetett fajták helyett ma már egyre inkább korszerű hibrid változatok oltott palántáit ültetik ki, amelyek között korai, középérésű és kései fajták egyaránt megtalálhatók. Az idén is komoly fenyegetést jelentő aszály ellen pedig sokan csepegtető öntözéssel és talajtakarással védekeznek. A jövő héten jelenik meg a standokon az első szabadföldi görögdinnye

Fotó: Picasa Idén is a tavalyihoz közeli görögdinnyeárakkal találkozhatnak a vásárlók A vevők egyre inkább a magnélküli vagy kevés maggal rendelkező fajtákat kedvelik -írták az Agroinform közleményében. Emellett ma már jóval nehezebb eladni a 8-10 kilogrammos hagyományos görögdinnyéket, a vásárlók a jól kezelhető, hűtőszekrényben is könnyen tárolható 3-5 kilogrammos dinnyéket keresik. Egyre kevésbé él már az a hiedelem, hogy a kisebb méretű dinnye kevésbé érett és zamatos, hiszen a hibrid fajták eleve ilyen méretre lettek kinemesítve. „A csúcsszezon árait illetően még nehéz becslést adni, ám amennyiben a jelenlegi kedvező kilátások beigazolódnak, úgy jelentős dinnyeáremelésre nem kell számítani: idén is a tavalyi szintekhez közeli árakkal találkozhatnak a vásárlók” – mondta el Nagypéter Sándor, a Fruitveb alelnöke, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnöke. A görögdinnye fogyasztói átlagára az elmúlt évek dinnyeszezonjaiban (Forrás: KSH) Az NKFH is ellenőrzi a görögdinnyéket a nyári időszakban A nyári szezon slágergyümölcse a görögdinnye idén sem marad figyelem nélkül. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a kormányhivatalok szakemberei országszerte ellenőrzik a dinnye minőségét, valamint a csomagoláson és árusítóhelyeken feltüntetett jelöléseket. Külön hangsúlyt kap a hamis vagy megtévesztő származási adatok kiszűrése. Elsődleges szempont, hogy a vásárlók valóban azt kapják, amit a címke ígér: friss, hazai és kiváló minőségű dinnyét. Az ellenőrzés kiterjed mind a nagykereskedelmi forgalmazókra, például a nagybani piacokra, mind a kiskereskedelmi egységekre, beleértve az ideiglenes, út menti árusítóhelyeket is.

Az NKFH és a kormányhivatalok szakemberei minőségi vagy jelölési hiba feltárása esetében a termék forgalmazását megtilthatják és bírságot szabhatnak ki. A hatóság a jövőben is folyamatosan szemmel tartja a gyümölcsök és zöldségek megbízható minőségét, ezáltal védve a fogyasztók érdekeit.

