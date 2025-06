Korszerűsítik az ország legrégebbi gyermekkórházát

Budapesten a Tűzoltó utca neve szinte összeforrt a gyermekgyógyászattal. A gyermekgyógyászati klinika most jelentős fejlesztések elé néz.

A Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlege

Fotó: Magyar Építők/Semmelweis Egyetem

A Liliom utca 56. sz. alatti tömb valójában három, egymáshoz zártsorúan csatlakozó épületből áll. A közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint

a három egység közül az A jelű épületben a pinceszint utólagos vízszigetelése, a homlokzat falainak felújítása szerepel az elvégzendő feladatok között.

Az épületcsoport B jelű részében közel 1700 nm-nyi homlokzati hőszigetelés kialakítása valósulhat meg. Emellett megújul a C rész homlokzata és tetőszigetelése – teszi hozzá a Magyar Építők.

Az Ambulancia épületén átfogó korszerűsítésre kerülhet sor, a padlásfödém és a homlokzat is hőszigeteltté válik, a lapostető hőmegtartását is modernizálják, mellette a vízszigetelést is kiépítik. Az intenzív osztály légtechnikai rendszerét korszerűsítik és megújul az épület világítása is.

140 éve alapították a gyermekgyógyászati klinika jogelődjét

Az intézmény jogelődjét Fehér Kereszt Gyermekkórház néven, 1885-ben alapították, azzal a céllal, hogy a szegény sorsú, elesett gyermekeket gyógyítsák. Itt alakult Magyarországon először gyermek-szívgyógyászati-szívsebészeti osztály, vált lehetővé citogenetikai diagnosztikai, gyermekonkológiai és -hematológiai, valamint több gyermekkori anyagcsere-betegség molekuláris genetikai vizsgálata is.

A Tűzoltó utcai gyermekgyógyászati klinikát napjainkban is támogató alapítvány, az Őrzők Alapítvány 1989-ben alakult meg. Tevékenysége nyomán azóta milliárdos nagyságrendben kapott új műszereket az intézmény, illetve újították fel az épület egyes részeit.