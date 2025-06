Hullik a hajad? Ezzel a trükkel megállíthatod!

Bár a hajhullás általában férfi problémaként ismert, a New York Post cikke szerint a hajhullás nőknél is egyre gyakoribb jelenség. Az új, klinikailag igazolt, kifejezetten nők számára készült Biotin + Minoxidil rágótabletta most a hajhullás ellen kínál innovatív megoldást.

Vágólapra másolva!

Az amerikai telehealth cég, a Hims & Hers, elsőként dobta piacra ezt a különleges hajerősítő készítményt, amelyet a New York Post orvosi szakértői véleménye is alátámaszt. A gyógyszer FDA által engedélyezett, így biztonságos és hatékony támogatást nyújt a nők számára, akik tartós hajhullással küzdenek. A Biotin + Minoxidil kombinációja segít a haj sűrűségének növelésében és a hajszálak vastagságának javításában. Új nőknek szóló hajerősítő rágótablettát dobtak piacra hajhullás ellen.

Fotó: Dermatica Dr. Jessica Shepherd, a Hims & Hers vezető orvosa kiemelte, hogy a női hajhullás általában a fejbőr egészének elvékonyodását jelenti, és sokszor olyan hormonális vagy életmódbeli tényezők állnak mögötte, mint a PCOS, a menopauza vagy a stressz. Ezért is fontos, hogy a kezelések személyre szabottak legyenek és komplex megközelítést alkalmazzanak. A rágótabletta könnyen bevehető, kellemes, zöldalma ízű, így támogatja a rendszeres szedést, ami kulcsfontosságú a sikeres kezeléshez. Emellett a gyártás szigorú FDA-ellenőrzés alatt történik, így garantált a minőség és a hatékonyság.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!