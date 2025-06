Az egész világot sokkolja a férfi, aki hatszor halt meg, de mindig életre kelt

A férfit, aki hatszor halt meg, Ismail Azizinak hívják, és egy közelmúltban készült dokumentumfilm szerint a halálból való ismételt visszatérései egyszerre tették egy megfoghatatlan rejtély szimbólumává és a társadalmi elutasítás tárgyává – írja a Greek Reporter.

Hihetetlen annak a férfinak a története, aki hatszor halt meg, de mindig visszatért a halálból

Azizi először egy súlyos munkahelyi baleset miatt halt meg. Válságos állapotban szállították kórházba, és kiérkezésüket követően a mentők megállapították a halál beálltát. Holttestét egy hullaházba szállították, majd megszervezték a temetést.

A temetési szertartás kezdete előtt azonban a gyásznép legnagyobb megrökönyödésére váratlanul magához tért. A helyszínen tartózkodókat sokkolták a látottak, és félelmükben elmenekültek, mert azt hitték, hogy szellemmel van dolguk.

Nem sokkal később megbetegedett maláriában, az állapota egyre súlyosabbra fordult, míg végül ismét halottnak nyilvánították az orvosok. Később, ahogy belehelyezték a koporsóba, egyszer csak megmozdult, és életjeleket adott.

A harmadik feljegyzett haláleset úgy történt, hogy egy jármű, amelyben Azizi is ült, teherautóval ütközött. A férfi eszméletét vesztette és kómában került kórházba. Az orvosok ezúttal is halottnak hitték, de – már aligha meglepő módon – ezúttal is magához tért.

Majd egy évvel később, amikor egy farmon dolgozott, megmarta egy kígyó. Mire orvoshoz vitték, már késő volt, és ismét halottként regisztrálták. Holttestét három napig hullaházban tartották, hosszabb ideig, mint azt megelőzően bármikor. Amikor azonban a család és a barátok el szerették volna szállíttatni a maradványait a temetésre, ismét meglepetten tapasztalták, hogy valójában életben van.

Végül valamivel később beleesett egy WC-gödörbe, és miután kihúzták onnan, ismét úgy gondolták, hogy már nincs életben – de ismét visszatért az életbe, a helyszínen lévők pedig ezúttal is rémülten menekültek el a helyszínről.

E jelenségek hatására sokakban felmerült, hogy nem természetfeletti jelenséggel van-e dolguk? Annál is inkább, mert azon a környéken, ahol Azizi él, mélyen gyökereznek az emberekben

a halállal,

a szellemekkel

és a boszorkánysággal kapcsolatos hiedelmek.

Egyre erősödött körülötte a gyanakvás

A halálból való minden egyes visszatéréssel egyre erősödött Azizi körül a gyanakvás.

Egy idő után már nem közönséges földi halandónak tekintették, hanem olyasvalakinek, aki természetfeletti erőkkel rendelkezik. Egyesek azt hitték, hogy isteni erők védik, míg mások a gonosz erők varázslójának gondolták.

Sokan nyílt fenyegetést láttak a jelenlétében, ezért felgyújtották a házát. Azizi égő otthonában rekedt, megfulladt, és megint csak halottnak nyilvánították. De az előző esetekhez hasonlóan ismét magához tért a hullaházban.