A nyolcvanas évek óta a legnagyobb mozdonyflotta-erősítési program zajlik a MÁV-nál

Részletes helyzetképet adott a Világgazdaságnak Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója arról, hogy az általa vezetett állami csoport hol tart a Lázár János közlekedési és építési minisztertől kapott feladatok teljesítésével. A januárban megfogalmazott tíz vállalást pontról pontra vették sorra, kiemelt figyelemmel a nyáron megnövekedett utasigényekre.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója

Fotó: Kallus György

A vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszer rengeteg új utast szólított meg, csábított át az autózástól – emelte ki egyebek között Hegyi Zsolt. Most a 10 vállalással – de azon kívül a 1+1 milliárd eurós pályafelújítási vagy az állomásmegújítási programmal is – az a céljuk, hogy az infrastruktúra, a járműállomány és a szolgáltatások terén javulást érjenek el, méghozzá rövid időn belül, tehát már a visszatartott uniós források megérkezése előtt is. Az igazán nagy változásokat ugyanis csak azok felhasználásával tudják végrehajtani.

Hegyi Zsolt: aki akar, az légkondicionált járművel utazhat a nyáron

A 10 pontos miniszteri vállalás teljesítésén túl komplex intézkedéscsomaggal készültek a nyárra, de a két csomag között természetesen vannak átfedések: a légkondicionált járművekre vonatkozó épp ilyen. Bár nem minden járatuk klimatizált, szervezéssel igenis megoldható, hogy aki akar, az légkondicionált járművel utazzon. A MÁV csoport a főszezonban, június 21-ét követően kereshetővé teszi értékesítési csatornáin a klímás járatokat, ezeket a hópihe jel mutatja. Ezen a nyáron úgy osztják el az erőforrásaikat, hogy minden nap és az ország minden, közforgalmú közlekedéssel elérhető településére legalább egyszer garantáltan el lehessen jutni klímás járművel is. Ahol ez vonattal nem oldható meg, ott a vasútvonallal párhuzamosan klímás Volán-busz, vagy vonatpótló MÁV-busz fog közlekedni.

Hegyi Zsolt:

A vezérigazgató kitért arra is, hogy ezen a nyáron ötvennel több IC-kocsi közlekedik majd, mint tavaly.

Budapestről Szegedre minden második szerelvény egy-egy 600 ülőhelyes, klimatizált KISS villamos motorvonat lesz,

Budapestről Békéscsabára napi két klimatizált FLIRT indul,

és a hagyományos IC-vonatokon is mindig lesz klímás kocsi.

Folyamatosan hűtik a Déli pályaudvaron várakozó, légkondis IC-ket, hogy az utasokat már induláskor kellemes hőfok fogadja. Ennél is tovább léptek a balatoni csomagjukkal. Budapestről indulva szinte kizárólag klimatizált kocsikból áll a Keszthelyre induló Balaton IC, a FLIRT-ök a Nagykanizsára induló Tópart IC. Az idei nyáron egy helyett két InterRégió közlekedik majd Pécs és Tapolca, illetve Keszthely és Győr között. A Balaton partján pedig kizárólag klimatizált buszokat indítanak a főszezonban.