Kezdődik: idén is nagyot üthet majd a munkateljesítményen a hőség

A klímaváltozás, és az annak nyomán mind forróbbá váló nyarak a világ összes régiójában komoly fenyegetést jelentenek a munkavállalók egészségére és a munkavégzés biztonságára. A hőséget idén sem ússza meg Magyarország sem, miként az Origo cikkünk készítésével egyidejűleg megírta, több vármegyében vörös kóddal jelzett riasztás lépett életbe a hőség miatt. A forróságban szigorodnak a munkvédelmi előírások is. Ám a hőhullámok ezek mellett is jelentősen visszafogják az országok gazdaságának teljesítőképességét, ahogy azt több elemzés bemutatta.

Járókelő próbál felfrissülni az olaszországi Pompej városában egy szökőkútnál az afrikai eredetű hőségben, 36 Celsius-fokban

Fotó: ELIANO IMPERATO / Controluce via AFP

A hőségben nő a veszély, a GDP csökken

A hőségben való munkavégzés – különösen szabadtérben – rendkívül megterheli a munkavállalók szervezetét – mutatja be a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). Tavaly megjelent riportjukban összegezték azokat a hatásokat, melyeknek a dolgozók a klímaváltozással összefüggésben tapasztalható magas nyári hőmérsékletben ki vannak téve, olykor úgy, hogy még a legnagyobb, veszélyes melegben sincs más választásuk, mint a munka vállalása. Hőség idén is lesz, ahogy az azzal járó hatások is.

Ezek a következők:

állandósult forróság

magas UV-sugárzás

hirtelen bekövetkező, szélsőséges időjárási események

a munkavégzés területén a levegőszennyezettség mértékének emelkedése

élősködők, rovarok terjesztette betegségek

főként az agráriumban használt vegyszerek hatásai

A jelentés összeállítói megállapítják, hogy a munkahelyi balesetekhez és megbetegedésekhez kapcsolódó hatalmas gazdasági költségek munkahelyi, nemzeti, és globális szinten is egyaránt jelentős erőforrásokat emésztenek fel. Ezekkel összefüggésben említik a termelékenység csökkenését, ami az előállítás költségének növekedésével a balesetek miatt pénzügyi veszteséget jelent a vállalatoknak.

Ennek mértéke elképesztő: az ILO előrejelzése szerint még abban az esetben is, ha sikerül a globális átlaghőmérsékelet-emelkedést 1,5 Celsius-fok alatt tartani az iparosodás előtti szinthez képet,

a hőséggel összefüggő betegségek miatti veszteség 2030-ra eléri az évi 2,4 ezer milliárd dollárt.

Ez nem csak önmagában óriási összeg, hanem a világ egészének akkora prognosztizált 144 ezer milliárdos GDP-hez képest is számottevő arányt jelent, tekintettel arra, hogy számos egyéb körülmény miatt is csökkenhet a gazdaság teljesítőképessége.