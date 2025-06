Egy kattintás a boldogságért: tízből kilenc magyar impulzusvásárló

A kutatás szerint az impulzusvásárlás egyértelműen generációs jelenség: míg a 30 év alattiak 16%-a hetente több alkalommal is „elcsábul” valamilyen előre nem tervezett termékre, addig az 50 év felettieknél ez az arány mindössze 6%. Összességében a magyar lakosság 15%-a havonta legalább egyszer vásárol impulzívan, míg 10% heti rendszerességgel teszi ezt.

A kutatás szerint az impulzusvásárlás egyértelműen generációs jelenség. Fotó: Shutterstock

Impulzusvásárlás kedvezményes ajánlat vagy érzelmek hatására

A vásárlási döntések mögött leggyakrabban a jó ár-érték arány (62%) és az akciók (52%) állnak. Minden harmadik impulzusvásárlás valamilyen kedvezményes ajánlat hatására történik. Ezt követik a pozitív érzelmek (17%) – boldogság, jutalmazás, izgatottság –, nem utolsósorban pedig a stressz (11%) befolyásolja az impulzusvásárlásokat. A nők nagyobb arányban hajlamosak „stresszvásárlásra”, míg a férfiaknál az unalom is jelentős tényező.

A digitális tér a kísértések melegágya?

Bár manapság azt gondolnánk, hogy az impulzusvásárlások döntő többsége online környezetben történik, a válaszadók jelentős többsége (28%) mégis a fizikai boltokat jelölte meg a leggyakoribb helyszínként. Ezt szorosan követik a webáruházak (24%), és a válaszadók mindössze pár százaléka vallotta, hogy a közösségi média platformokon hozná meg a gyors döntést. A 16–29 évesek több mint fele vallotta be, hogy gyakran rendel úgy online, hogy azt előzetesen nem tervezte be.

Mit veszünk meg hirtelen felindulásból?

A felmérés szerint az impulzusvásárlások terén a konyhai gépek a legnépszerűbbek: a válaszadók közel ötöde (19%) nyilatkozta, hogy egy jól kinéző air fryer vagy kávéfőző könnyen elcsábíthatja, még akkor is, ha nagyobb összegről van szó. Népszerűek a technológiai kiegészítők is, például az okosórák, vezeték nélküli fülhallgatók vagy powerbankek (17%), illetve a szórakoztatóelektronikai eszközök (13%), mint a Bluetooth hangszórók vagy tévék. A fiatalabb korosztály – különösen a 30 év alattiak – körében a gamer kiegészítők és okosotthon-eszközök is gyakori „gyenge pontnak” számítanak. Ugyanakkor minden harmadik ember (29%) azt vallja, hogy drágább műszaki cikkekre kizárólag tudatosan, nem impulzívan költ – vagyis az észérvek még mindig sokaknál felülírják a hirtelen vágyakat.