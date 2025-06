Az 50 millió forint alatti, beköltözhető ingatlan a legnépszerűbb a piacon

A kiválasztott ingatlan vételárát a vásárlók 40%-a tudja teljes egészében saját erőből kifizetni, míg a vevők 13%-a saját forrásai mellett hitelt is igényel, 9% pedig saját forrást, hitelt és állami támogatást is felhasznál. További érdekesség, hogy az emberek több mint tizede (12%) családi, baráti kölcsönt is igénybe vesz a vásárláshoz A lakásvásárláson gondolkodók majdnem fele (44%) 20 millió forintnál kisebb önerővel rendelkezik, harmaduk pedig 20–50 millióval. Ennél nagyobb saját forrást csak a vásárlók egytizede tud előteremteni.

„Ha ingatlanvásárlási terveink vannak, fontos, hogy járjunk utána, hogy jogosultak vagyunk-e valamilyen vissza nem térítendő állami támogatásra, esetleg kedvezményes kamatozású hitelre. Egy felkészült banki tanácsadó segíthet, hogy a legkedvezőbb konstrukcióban vásároljunk ingatlant, a gondosan kialakított, megfelelően kezelt megtakarítási portfólió pedig abban, hogy minél nagyobb legyen az önerőnk” – hívja fel a figyelmet Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője a bank közleményében.

A kutatásról

A kutatás a CIB Bank megbízásából a Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft. – a Pulzus kutatási applikációjával készült 1000 fő részvételével. A 18 év feletti magyar alapsokaságot reprezentálja nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint. Az adatfelvétel 2025. 03. 04. és 2025. 03. 07. között történt.