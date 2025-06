Véget ért az ingatlandrágulás – árplafonhoz érkezett az ingatlanpiac

A Duna House becslése szerint országosan 10 262 lakóingatlan-adásvétel történt, ami 1,5%-kal kevesebb áprilishoz, és 6,5%-kal kevesebb az előző év májusához képest.



Ingatlaneladás, árak illusztráció. Fotó: Shutterstock

A helyesen árazott ingatlanok gyorsan gazdára találnak, a túlárazottak tartósan beragadnak

A tranzakciószámok csökkenése az árak emelkedésével egyértelmű ingatlanpiaci konszolidációt jelez, hiszen az árak szintje több szegmensben is elérte azt a határt, ahol már a vevői kereslet megtorpan: ez különösen jól látható Budapesten, ahol a pesti panellakások 39%-os éves drágulással már megközelítették a budai árszintet.

Budán az átlagos panelnégyzetméterár meghaladta az 1,1 millió forintot, míg Pesten átlépte az 1 millió forintot. A téglaépítésű lakásoknál szintén erős növekedés volt: Pesten 18%-os, Budán 16%-os áremelkedést mért a Duna House. Eközben az alkuk mértéke minimális maradt: a panelek esetében Budapesten mindössze 1–2%, vidéken is csupán 3% körül alakult. Vidéken is hasonló tendencia érvényesült: a kisebb alapterületű ingatlanok továbbra is népszerűek, de a 100–120 m²-es ingatlanok aránya is nőtt. A nyugati megyékben a panelek átlagára 720 ezer, keleten 586 ezer forint volt négyzetméterenként.

A vevői preferenciák továbbra is a jó állapotú és azonnal költözhető ingatlanok felé tolódnak.

Lakóhelytől függően a vásárlók 28-40%-a ilyen típusú lakásokat keresett. A teljes felújítást igénylő ingatlanok kereslete mérsékelt, Budapesten és Pest vármegyében mindössze 8-11 százalék.

Az ingatlanok forgási sebessége továbbra is gyors

A budai panellakások átlagosan 1,5 hónap alatt keltek el, míg a vidéki panellakások értékesítése 2-3 hónapot vett igénybe. A használt téglalakások és házak eladásához vidéken 3-4 hónapra, a fővárosban 3 hónapra volt szükség.

Ingatlaneladás (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Összegzésként elmondható, hogy a piac jelenleg egy kifeszített ár-kereslet egyensúlyi helyzetben van. A vásárlók tudatosabbak, fókuszuk az élhető, azonnal használható ingatlanokon van. A következő hónapokban a piac iránya várhatóan az árkorrekciók, illetve a kereslet élénkítését célzó ösztönzők felé mozdulhat.