Szélsőséges ok miatt menekülnének a gazdagok New Yorkból

Alig hirdették ki Zohran Mamdani előválasztási győzelmét New Yorkban, több gazdag városlakó máris a költözést tervezi, mindezt a vezető ingatlanközvetítők állítják – írja a New York Post.

A választással felbojdult a New York-i ingatlanpiac / Fotó: FRANCOIS ROUX / ONLY WORLD

Ryan Serhant, a város egyik legismertebb luxusingatlan-ügynöke szerint ügyfelei közül többen azonnal leállították a lakásvásárlási terveiket, mások pedig

Florida

vagy Európa

felé kacsintgatnak. Egy befektető például lemondta a már majdnem véglegesített chelsea-i lakásvásárlását, miután Mamdani legyőzte a korábbi kormányzót, Andrew Cuomót. Egy másik, technológiai cégvezető ügyfél pedig egyszerűen csak ennyit kérdezett: „Hova költözhetnénk?”

A luxusingatlan-piac ingadozását nemcsak New Yorkban, hanem már Floridában is érzik. Egy helyi ügynök szerint a New York-i érdeklődők száma szinte „sokkoló”, és a COVID-járvány alatti tömeges költözési hullámhoz hasonló helyzet alakulhat ki újra.

Van aki trükkösen kivárja, hogy csökkenjenek az ingatlanárak

A tehetőseket leginkább az aggasztja, hogy Mamdani baloldali politikai irányvonala magasabb adókat és szigorúbb szabályozásokat hozhat. A város üzleti elitje ezért inkább a jelenlegi polgármestert, Eric Adams-et támogatja, aki függetlenként indul újra a posztért.

Miközben néhányan menekülnek, mások kivárnak, és abban reménykednek, hogy az ingatlanárak esésével „Mamdani-kedvezményként” olcsóbban tudnak majd vásárolni. A befektetők reakciója már most érzékelhető a piacon – és még csak június van.